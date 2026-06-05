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У Тивту почиње дводневни самит ЕУ – Западни Балкан

Аутор:

АТВ
05.06.2026 07:38

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У Тивту почиње дводневни самит ЕУ – Западни Балкан

Самит ЕУ - западни Балкан биће одржан данас у Тивту, у Црној Гори, а пленарна сједница у оквиру Самита планирана је у 12.00 часова, најављено је из Европског савјета.

Када се ради о званичном дијелу Самита, долазак званичника планиран је у 11.00 часова.

Заједничко фотографисање званичника планирано је у 13.30 часова, а затим ће бити организован радни ручак, који би требало да почне у 14.00 часова.

Заједничка конференција за новинаре предсједника Црне Горе Јакова Милатовића, предсједника Европског савјета Антонија Косте и предсједника Европске комисије Урсуле фон дер Лајен планирана је у 15.30 часова и биће емитована уживо на интернет страници ЕУ.

Изјаве новинарима и брифинг након Самита планирани су у 16.00 часова.

Из Европског савјета раније је саопштено да ће Самит у Тивту бити прилика да се потврди да је ЕУ примарни и најпоузданији партнер земаља Балкана.

У саопштењу из Европског савјета је наведено да су ЕУ и регион "партнери, поуздани сусједи и пријатељи" који дијеле "вриједности и историју".

Самит ЕУ - западни Балкан један је од најважнијих политичких формата у Европи, који окупља лидере земаља чланица ЕУ, европских институција и земаља региона.

Ови самити се редовно одржавају као платформа за стратешки дијалог ЕУ и Балкана, са фокусом на проширење, безбједност, економску сарадњу и политичку стабилност региона.

Самит се одржава у вријеме када се проширење враћа на сам врх европске агенде, у контексту нових геополитичких околности и потребе за јачом и уједињенијом Европом.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Самит ЕУ западни Балкан

Тиват

Црна Гора

Европска унија

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