У Тивту почиње дводневни самит ЕУ – Западни Балкан

Аутор:АТВ
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Самит ЕУ - западни Балкан биће одржан данас у Тивту, у Црној Гори, а пленарна сједница у оквиру Самита планирана је у 12.00 часова, најављено је из Европског савјета.
Када се ради о званичном дијелу Самита, долазак званичника планиран је у 11.00 часова.
Заједничко фотографисање званичника планирано је у 13.30 часова, а затим ће бити организован радни ручак, који би требало да почне у 14.00 часова.
Заједничка конференција за новинаре предсједника Црне Горе Јакова Милатовића, предсједника Европског савјета Антонија Косте и предсједника Европске комисије Урсуле фон дер Лајен планирана је у 15.30 часова и биће емитована уживо на интернет страници ЕУ.
Изјаве новинарима и брифинг након Самита планирани су у 16.00 часова.
Из Европског савјета раније је саопштено да ће Самит у Тивту бити прилика да се потврди да је ЕУ примарни и најпоузданији партнер земаља Балкана.
У саопштењу из Европског савјета је наведено да су ЕУ и регион "партнери, поуздани сусједи и пријатељи" који дијеле "вриједности и историју".
Самит ЕУ - западни Балкан један је од најважнијих политичких формата у Европи, који окупља лидере земаља чланица ЕУ, европских институција и земаља региона.
Ови самити се редовно одржавају као платформа за стратешки дијалог ЕУ и Балкана, са фокусом на проширење, безбједност, економску сарадњу и политичку стабилност региона.
Самит се одржава у вријеме када се проширење враћа на сам врх европске агенде, у контексту нових геополитичких околности и потребе за јачом и уједињенијом Европом.
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