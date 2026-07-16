Колико коштају карте за финале Свјетског првенства?

Аутор:АТВ редакција
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Међународна фудбалска федерација (ФИФА) пустила је у продају додатни контингент улазница за финале Свјетског првенства, које ће бити одиграно 19. јула на стадиону МетЛајф у Ист Радерфорду, у америчкој савезној држави Њу Џерзи.
Вијест је изненадила многе навијаче, будући да је званична платформа за продају претходно приказивала да су све карте распродате. Ипак, цијене новог контингента показују да ће присуство финалу бити доступно углавном онима са веома дубоким џепом.
ФИФА је у продају пустила укупно 1.178 улазница друге категорије, а цијена сваке износи 7.380 долара (око 752.000 динара). Ријеч је о мјестима на горњем прстену стадиона, уз бочне линије терена.
За навијаче који желе мјеста ближе терену или приступ ексклузивним ложама, цијене су вишеструко веће.
ФИФА је пустила у продају и 68 улазница прве категорије, чије се цијене крећу од 19.995 до 32.970 долара, док луксузни ВИП пакети са храном и пићем достижу чак 34.500 долара.
Како пише АБЦ Њуз, из ФИФА за сада нису одговорили због чега се додатни контингент улазница појавио тек неколико дана пред финале, након што је званични систем приказивао да је утакмица распродата.
На званичној ФИФА платформи за препродају карата најниже цијене почињу од око 7.440 долара, док поједини продавци траже вишемилионске износе који су, по свему судећи, више симболични него реални.
За поређење, улазнице за четвртфиналне утакмице Свјетског првенства могле су да се купе по цијенама између 1.600 и 3.995 долара, што додатно показује колико је интересовање за велико финале подигло цијене.
(Курир)
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