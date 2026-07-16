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Колико коштају карте за финале Свјетског првенства?

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 11:11

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Трофеј Свјетског првенства ФИФА изложен је на бини током панел-дискусије о наступу у полувремену утакмица на Свјетском првенству у фудбалу 2026. године, у оквиру самита Global Citizen NOW, у четвртак, 14. маја 2026. године, у Њујорку.
Фото: Tanjug/AP Photo/Heather Khalifa

Међународна фудбалска федерација (ФИФА) пустила је у продају додатни контингент улазница за финале Свјетског првенства, које ће бити одиграно 19. јула на стадиону МетЛајф у Ист Радерфорду, у америчкој савезној држави Њу Џерзи.

Колико коштају карте за финале Свјетског првенства у фудбалу?

Вијест је изненадила многе навијаче, будући да је званична платформа за продају претходно приказивала да су све карте распродате. Ипак, цијене новог контингента показују да ће присуство финалу бити доступно углавном онима са веома дубоким џепом.

Више од 1.100 нових карата по цијени од 7.380 долара

ФИФА је у продају пустила укупно 1.178 улазница друге категорије, а цијена сваке износи 7.380 долара (око 752.000 динара). Ријеч је о мјестима на горњем прстену стадиона, уз бочне линије терена.

ВИП мјеста коштају и до 34.500 долара

За навијаче који желе мјеста ближе терену или приступ ексклузивним ложама, цијене су вишеструко веће.

ФИФА је пустила у продају и 68 улазница прве категорије, чије се цијене крећу од 19.995 до 32.970 долара, док луксузни ВИП пакети са храном и пићем достижу чак 34.500 долара.

ФИФА није објаснила одакле нове карте

Како пише АБЦ Њуз, из ФИФА за сада нису одговорили због чега се додатни контингент улазница појавио тек неколико дана пред финале, након што је званични систем приказивао да је утакмица распродата.

На платформама за препродају цијене још веће

На званичној ФИФА платформи за препродају карата најниже цијене почињу од око 7.440 долара, док поједини продавци траже вишемилионске износе који су, по свему судећи, више симболични него реални.

За поређење, улазнице за четвртфиналне утакмице Свјетског првенства могле су да се купе по цијенама између 1.600 и 3.995 долара, што додатно показује колико је интересовање за велико финале подигло цијене.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

карте за Мундијал

Фудбал утакмица

цијене карата

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