Logo
Large banner

Пораз му тешко пао: Белингем с леђа ошамарио играча Аргентине док је славио

16.07.2026 07:25

Коментари:

0
Пораз му тешко пао: Белингем с леђа ошамарио играча Аргентине док је славио
Фото: X

Аргентина је у финалу Свјетског првенства. У драматичном полуфиналу у Атланти побиједила је Енглеску 2:1 након великог преокрета у самој завршници.

Енглези су водили голом Ентонија Гордона од 55. минута, али је Аргентина головима Енца Фернандеза у 86. и Лаутара Мартинеза у другом минуту судијске надокнаде изборила дуел за титулу свјетског првака. Двије асистенције уписао је легендарни Лионел Меси.

Лионел Меси

Фудбал

Није их много стигло до три финала Свјетског првенства – Меси у малом и одабраном друштву

Аргентина ће у финалу против Шпаније покушати да дође до друге узастопне, а укупно четврте титуле. Утакмица је на програму у недјељу, 19. јула, од 21 час по нашем времену. Француска и Енглеска дан раније од 23 часа играју за треће мјесто.

Аргентина

Фудбал

Аргентина на крилима Месија у финалу Свјетског првенства

Белингем с леђа ошамарио играча Аргентине

Након утакмице догодио се инцидент.

Џуд Белингем (23) стајао је тужан насред терена док су недалеко од њега славили играчи Аргентине. Били су му окренути леђима.

Белингем, до тада миран и непомичан, одједном је кренуо према Аргентинцима те с леђа ударио у главу лијевог бека Валентина Барка (21).

Аргентинац је на то прекинуо славље и вербално се сукобио с Белингемом. Укључили су се и остали играчи Аргентине те је почело нагуравање. Међутим, убрзо су остали играчи обје екипе раздвојили сукобљене, преноси Аваз.

Подијели:

Тагови :

Аргентина

Енглеска

Џуд Белингем

Свјетско првенство 2026

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Није их много стигло до три финала Свјетског првенства – Меси у малом и одабраном друштву

Фудбал

Није их много стигло до три финала Свјетског првенства – Меси у малом и одабраном друштву

5 ч

0
Аргентинци Хулијан Алварез (9) и Лионел Меси (10) славе након гола који је постигао њихов саиграч Енцо Фернандез током полуфиналне утакмице Свjетског првенства у фудбалу између Енглеске и Аргентине у Атланти, у сриједу, 15. јула 2026. године.

Фудбал

Аргентина на крилима Месија у финалу Свјетског првенства

12 ч

0
Судија Исмаил Елфат излази на терен током утакмице осмине финала Свјетског првенства у фудбалу између Бразила и Норвешке у Ист Радерфорду (Њу Џерзи), близу Њујорка, у недјељу, 5. јула 2026. године

Фудбал

Аргентина - Енглеска: Ко је судија и зашто би Месију могао донијети срећу

18 ч

0
УЕФА казнила Левски због меча у Бањалуци

Фудбал

УЕФА казнила Левски због меча у Бањалуци

19 ч

0
Small banner

  • Најновије

11

57

Породила се Анастасија Ражнатовић: Успјешно скривала трудноћу

11

52

Застрашујући призор код обале Црне Горе: Снимљена огромна ајкула!

11

50

Украјина добила новог премијера! Корецки на челу Владе

11

38

Познато стање мотоциклисте из Лакташа који је повријеђен у удесу у Александровцу

11

32

Детаљи ужаса у БиХ: Осумњичен да је мајку и брата убио лопатом

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Medium banner