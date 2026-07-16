Пораз му тешко пао: Белингем с леђа ошамарио играча Аргентине док је славио

Коментари:0
Аргентина је у финалу Свјетског првенства. У драматичном полуфиналу у Атланти побиједила је Енглеску 2:1 након великог преокрета у самој завршници.
Енглези су водили голом Ентонија Гордона од 55. минута, али је Аргентина головима Енца Фернандеза у 86. и Лаутара Мартинеза у другом минуту судијске надокнаде изборила дуел за титулу свјетског првака. Двије асистенције уписао је легендарни Лионел Меси.
Фудбал
Није их много стигло до три финала Свјетског првенства – Меси у малом и одабраном друштву
Аргентина ће у финалу против Шпаније покушати да дође до друге узастопне, а укупно четврте титуле. Утакмица је на програму у недјељу, 19. јула, од 21 час по нашем времену. Француска и Енглеска дан раније од 23 часа играју за треће мјесто.
Фудбал
Аргентина на крилима Месија у финалу Свјетског првенства
Након утакмице догодио се инцидент.
Џуд Белингем (23) стајао је тужан насред терена док су недалеко од њега славили играчи Аргентине. Били су му окренути леђима.
😱 ¡EL ENGANCHÓN DE BELLINGHAM CON LOS JUGADORES DE ARGENTINA TRAS EL FINAL!#NuestroMejorMundial #NuestroMejorMundialAS @jfelixdiaz @as_tv pic.twitter.com/9Y8rlgG2TL— Diario AS (@diarioas) July 15, 2026
Белингем, до тада миран и непомичан, одједном је кренуо према Аргентинцима те с леђа ударио у главу лијевог бека Валентина Барка (21).
Аргентинац је на то прекинуо славље и вербално се сукобио с Белингемом. Укључили су се и остали играчи Аргентине те је почело нагуравање. Међутим, убрзо су остали играчи обје екипе раздвојили сукобљене, преноси Аваз.
Фудбал
5 ч0
Фудбал
12 ч0
Фудбал
18 ч0
Фудбал
19 ч0
Најновије
11
57
11
52
11
50
11
38
11
32
Тренутно на програму