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Није их много стигло до три финала Свјетског првенства – Меси у малом и одабраном друштву

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 06:45

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Није их много стигло до три финала Свјетског првенства – Меси у малом и одабраном друштву
Фото: Tanjug/AP/Colin Hubbard

Репрезентација Аргентине пласирала се у финале Свјетског првенства, гдје ће се у недјељу састати са Шпанијом. Капитен Аргентине Лионел Меси тако ће трећи пут у каријери играти меч за титулу првака свијета, чиме улази у одабрану групу фудбалских великана.

Аргентина је до финала Свјетског првенства стигла послије драматичног преокрета у полуфиналном дуелу са Енглеском.

Енглези су водили до 85. минута, али нису успјели да сачувају предност, па чак ни да уведу меч у продужетке, иако је Томас Тухел на терен послао готово све расположиве дефанзивне снаге.

Са двије кључне асистенције (код првог гола Енцу Фернандезу, а код другог Лаутару Мартинезу), Лионел Меси је још једном доказао своју јединственост и потврдио статус фудбалског бога.

И у 40. години живота још увијек је истински вођа аргентинске селекције, мотор екипе и најбољи стријелац турнира са осам постигнутих голова, колико их има и Француз Килијан Мбапе.

Обојица су у Сјеверној Америци надмашила некадашњег њемачког голгетера Мирослава Клозеа, до овог љета најбољег стријелца у историји свјетских првенстава.

Ипак, за разлику од нападача Реал Мадрида, којем преостаје само борба за утјешно треће мјесто, Меси ће у недјељу играти своје треће финале Свјетског првенства у каријери, а друго узастопно.

Тако се придружио ексклузивном клубу играча који су три пута стигли до утакмице у којој је улог титула првака свијета.

Једини у историји који је наступио у три узастопна финала (1994, 1998. и 2002) јесте легендарни бразилски десни бек Кафу. Он је освојио двије титуле (1994. и 2002) и изгубио једно финале од Француске (1998).

Поред њега и Месија, у одабраном друштву налазе се Бразилци Пеле (1958, 1962. и 1970) и Роналдо Назарио (1994, 1998. и 2002), као и њемачки фудбалери Лотар Матеус и Пјер Литбарски, који су догурали до финала 1982, 1986. и 1990. године.

Ипак, битно је напоменути да нико од њих, с изузетком Кафуа, није активно учествовао у сваком финалу до којег је стигао, било због повреда, као у случају Пелеа 1962. године, или због тога што су били резерве, попут Роналда 1994. и Литбарског 1986. године.

Ништа у животу, а ни у фудбалу, није сигурно, али прилично је извјесно да ће Меси у недјељу у Њу Џерзију поновити Кафуов подвиг.

Овогодишње финале биће посебно и по томе што ће се састати актуелни шампион Јужне Америке и актуелни првак Европе. Аргентина ће се борити за своју четврту титулу свјетског шампиона, чиме би се изједначила са Њемачком и Италијом, док Шпанија тражи своју другу, након тријумфа у Јужној Африци 2010. године.

Велико финале Свјетског првенства између Аргентине и Шпаније на програму је у недјељу, са почетком у 21.00 час по средњоевропском времену, пише РТС

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Тагови :

Аргентина

Лионел Меси

Мундијал 2026

Свјетско првенство 2026

Финале

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