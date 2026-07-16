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Ужасне трагедије: Потонула два брода, погинуло више од 500 људи?

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 08:04

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Море
Фото: pexels/Kevin Clyde Berbano

Два брода потонула су у посљедњих неколико дана код обале Мјанмара, а страхује се да је у несрећама погинуло више од 500 људи, саопштено је из Међународне организације за миграције /IOM/ и Агенције УН за избјеглице /UNHCR/.

"Према прелиминарним подацима, два брода су испловила крајем јуна из државе Ракине у Мјанмару, а у њима су се углавном налазили припадници народа Рохиња, али и избјеглице које су се раније налазиле у избјегличким камповима Кокс Базару, у Бангладешу", наведено је у заједничком саопштењу организација.

У саопштењу је наглашено да тек треба да се потврди број жртава, преноси Срна.

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Тагови :

Мјанмар

трагедија

Мигранти

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