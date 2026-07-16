Ужасне трагедије: Потонула два брода, погинуло више од 500 људи?

Аутор:АТВ редакција
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Два брода потонула су у посљедњих неколико дана код обале Мјанмара, а страхује се да је у несрећама погинуло више од 500 људи, саопштено је из Међународне организације за миграције /IOM/ и Агенције УН за избјеглице /UNHCR/.
"Према прелиминарним подацима, два брода су испловила крајем јуна из државе Ракине у Мјанмару, а у њима су се углавном налазили припадници народа Рохиња, али и избјеглице које су се раније налазиле у избјегличким камповима Кокс Базару, у Бангладешу", наведено је у заједничком саопштењу организација.
More than 500 people are feared to have been aboard two boats that reportedly capsized off the coast of Myanmar.— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) July 16, 2026
Most were Rohingya passengers risking dangerous sea journeys in search of safety. We and IOM are deeply concerned by these reports and call for stronger efforts to… pic.twitter.com/FIvT4T4AfR
У саопштењу је наглашено да тек треба да се потврди број жртава, преноси Срна.
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