У Торонту најзагађенији ваздух на свијету

Аутор:АТВ редакција
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Торонто је синоћ био најзагађенији град у свијету јер је дим од шумских пожара у сјеверозападном дијелу канадске провинције Онтарио прекрио небо, саопштила је швајцарска компанија "Ајкјуер".
Канадска метеоролошка служба саопштила је да је Индекс здравственог ризика квалитета ваздуха у Торонту достигао вриједност 10 плус, што представља категорију веома високог ризика, уз прогнозу да би опасни услови могли да потрају до сутра увече, преноси Ројтерс.
Здравствене власти упозориле су грађане да ограниче боравак на отвореном због високе температуре.
Швајцарска компанија "Ајкјуер", која прати квалитет ваздуха, сврстала је Торонто на прво мјесто по загађености међу великим градовима свијета, испред Киншасе и Њу Делхија.
Према подацима канадске владе, у тој земљи је данас било активно 835 шумских пожара, од којих је 112 ван контроле.
До сада је изгорјело око 1,9 милиона хектара растиња, а највећи број пожара забиљежен је у провинцијама Манитоба, Саскачеван и Онтарио.
Торонто се посљедњих дана суочава и са топлотним таласом, јавља "Еуроњуз".
Канадска метеоролошка служба задржала је упозорење на високу температуру, уз прогнозу да ће највиша износити око 33 степена Целзијуса, док ће због високе влажности ваздуха субјективни осјећај бити око 39 степени Целзијуса.
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