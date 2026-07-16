Венс поручио Израелцима: "Носите се дођавола!"

Аутор:АТВ редакција
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Потпредсједник САД Џеј Ди Венс оштро је реаговао на информације о наводној кампањи утицаја коју финансира израелска влада с циљем да се саботирају напори администрације Доналда Трампа да преговорима оконча рат са Ираном, поручивши организаторима да „иду у пакао“.
„Видјели сте ову веома дискретну, изузетно добро финансирану кампању чији је циљ да избаци преговоре и споразум из колосијека“, изјавио је Венс у интервјуу код конзервативног водитеља Џоа Рогана, који је емитован јуче.
Венс се позвао на чланак који је објавио лист Time, у којем се наводи да су појединци плаћени од бившег члана Трампове кампање, који је и сам примао новац од одређених структура унутар израелске владе, како би жестоко нападали потпредсједника због покушаја да спроведе преговарачке циљеве које је поставио предсједник САД.
„Ријеч је о објавама на друштвеним мрежама и дотурању информација новинарима. Нападају ме опсесивно, тврдећи да не треба да преговарамо са Ираном, већ да војну кампању наставимо унедоглед“, објаснио је Венс.
Амерички потпредсједник осврнуо се и на личне оптужбе које су пратиле ову кампању.
„Нападали су ме тврдњама да сам под утицајем Катара, под утицајем страних влада или да примам наређења од Такера Карлсона. То су обичне глупости. Немам ништа против тога када одређени дијелови израелске владе износе неслагања са споразумом. Стране владе стално покушавају да утичу на САД. То ради Израел, раде и друге земље. Оно што мени смета јесте када америчко руководство дозволи да тај утицај утиче на њихов суд и на оно за шта се залажу“, рекао је Венс, пренио је The Times of Israel.
Он је подвукао да је његов став према странцима који саботирају планове Вашингтона потпуно јасан.
„Када отворим странице листа Time и видим да се буквално финансира страна кампања утицаја како би се оборио споразум на којем радим, док ме људи који примају тај новац нападају на потпуно непоштен начин, мој одговор је – идите у дођавола. Радићу оно што морам за амерички народ. Ја представљам Американце на првом мјесту. Постоје људи унутар израелског система за које ван сваке сумње знамо да манипулишу и покушавају да промијене јавно мњење у Америци како би се рат наставио унедоглед“, закључио је Венс.
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