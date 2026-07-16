Вјештачка интелигенција замијенила 12 медицинских сестара, међу њима и једну са 39 година стажа

Аутор:АТВ редакција
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Увођење софтвера заснованог на вештачкој интелигенцији у једној њујоршкој болници довело је до отпуштања дванаест медицинских сестара, што је изазвало оштре реакције синдиката.
Тврде да је тиме прекршен колективни уговор и упозоравају да би неконтролисана примена АИ могла да угрози и запослене и квалитет његе пацијената.
Дванаест медицинских сестара у болници Монтефјоре у њујоршкој општини Бронкс добило је отказ након што их је, према наводима синдиката, заменио софтвер заснован на вјештачкој интелигенцији (AI), што је изазвало протесте синдикалних организација које упозоравају на посљедице увођења AI система у здравству.
Међу отпуштенима је и медицинска сестра Мерилин Шулер, која је отпуштена након 39 година рада, а била је задужена за ревизију оправданости медицинских поступака у болници Монтефјоре, гдје је прегледала картоне пацијената и комуницирала са осигуравајућим компанијама у вези са покрићем трошкова лијечења, пише Гардијан.
Шулер је изјавила да се, након готово четири деценије рада у истој установи, осјећа разочарано начином на који је третирана.
"Увијек сам, баш увијек, била веома поносна на организацију у којој сам свих ових година радила. Начин на који смо сада третиране је непоштовање и веома обесхрабрујуће, а моје колеге осјећају исто", рекла је она.
Удружење медицинских сестара државе Њујорк (NYSNA), које заступа запослене у тој болници, саопштило је да је Шулер међу 12 сестара које су у недјељу остале без посла након увођења софтвера заснованог на вјештачкој интелигенцији.
Америчка Национална унија медицинских сестара (NNU), кровна организација којој припада NYSNA, већ дуже вријеме упозорава на утицај вјештачке интелигенције на рад медицинских сестара.
Случај Шулер, према наводима синдиката, представља један од првих отказа повезаних са применом AI који је та организација обрадила.
"Медицинске сестре NNU, као и сестре у Монтефјореу, налазе се на првој линији борбе против покушаја болница да уведу нерегулисану и непроверену вјештачку интелигенцију у лијечење пацијената", рекла је предсједница NNU Џејми Браун. Она је додала да медицинске сестре из искуства знају да ће послодавци у болницама искористити сваку прилику за смањење трошкова и смањење улагања у његу пацијената и број запослених.
Отпуштања у Монтефјореу услиједила су након великог штрајка медицинских сестара у више њујоршких болница у јануару 2026. године.
Нови колективни уговори закључени после штрајка укључивали су заштитне одредбе у вези са примјеном вјештачке интелигенције.
Болница Монтефјоре није директно коментарисала отпуштања, али је саопштила да се промјене у технологији односе на неклинички програм који укључује административне послове и документацију.
"Као што је често случај, тврдње NYSNA су нетачне и обмањујуће", рекао је потпредседник Монтефјореа за односе са владом и стратешке комуникације Џо Солмонезе.
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