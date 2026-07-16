Метеоцунами на Хвару: Туристи бјежали, бродови остали насукани

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Јака олуја погодила је синоћ отворено море сјеверног и централног Јадрана. Систем грмљавине развио се над сјеверном Италијом поподне, гдје је на мјестима било јаких олуја са градом пречника до 8 центиметара.
Истовремено, олује су се осјетиле широм Задарског архипелага. Задарски ватрогасци морали су да реагују на десет позива због града и палог дрвећа, а једна једрилица се преврнула на самој обали, јавља Далмација Данаc.
У многим подручјима сјеверног, а посебно централног Јадрана, забиљежене су нагле промјене нивоа мора. Морска струја или сеш појавила се од Истре до средњодалматинских острва. Море се прво излило на риву у Пули, а иста појава је забиљежена и на нижим дијеловима обале у Задру.
Око 23 часа, висока плима од преко 30 центиметара нивоа мора погодила је Стари Град, а затим је море изненада пало око 60 центиметара испод нормалног нивоа, остављајући чамце на сувом.
На доњем дијелу риве море се подигло око 30 центиметара, а на доњем дијелу око десет. Туристи, који су вјероватно први пут видјели ову појаву, били су највише изненађени. Море је некима било до кољена и бјежали су од налета мора. Услиједила је осјека, гдје су чамци додирнули морско дно. Свакако веома занимљиво за срце лета“, рекао је читалац за Далмацију данас.
Ова појава се посљедњих петнаест година назива и метеоцунами и узрокована је микро промјенама ваздушног притиска које изазивају осцилације нивоа мора које се највише осјећају у издуженим и плитким заливима, посебно ако су окренуте ка правцу доласка таласа, као што је случај у Старом Граду.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
13 ч0
Регион
14 ч0
Регион
14 ч0
Регион
16 ч0
Најновије
11
57
11
52
11
50
11
38
11
32
Тренутно на програму