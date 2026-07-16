"Само крпе рупе": Мјештани Врбање траже хитну обнову улице која је постала главна саобраћајница

Аутор:АТВ редакција
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Улица Владислава Скарића у бањалучком насељу Врбања, деценијама није потпуно реконструисана, а отварањем новог моста у Чесми постала је и преоптерећена саобраћајем, те становници ове, око три километра дуге улице, траже њену хитну реконструкцију као и рјешавање других дугогодишњих проблема, кажу саговорници Срне.
Предсједник Мјесне заједнице Врбања Душан Јањић каже да је ова улица у катастрофалном стању и да је неопходна комплетна реконструкција, те наводи да је нови мост значајно оптеретио већ тијесну и неадекватну улицу.
"Ту улицу само `крпе`. На њој је милион закрпа. Поједини дијелови су и сужени. Требало би је комплет пресвући и проширити тамо гдје је то потребно и могуће", истакао је Јањић Срни.
Он је додао да је Мјесна заједница у вези с тим Градској управи Бањалука слала захтјеве, али да позитиван одговор до сада нису добили.
"Ако и добијемо одговор то је – ако буде средстава радићемо. Годинама није урађено, само се крпе рупе и настају све већи проблеми, а та улица је врло битна и у њој живи најмање 600 људи", рекао је Јањић.
Он је указао и на неопходност изградње канализационе мреже кроз ту улицу, наводећи да је и то горећи проблем грађана.
"Грађани се жале. Сналазе се како знају, али постоји и нова градња и нове приступне улице тој улици. Било би потребно то ријешити. Велики су проблеми у улици Владислава Скарића", закључио је Јањић.
Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић рекао је да је садашњи приоритет, у складу са жељама мјештана улице, изградња канализације.
"Као одборник у претходном мандату покушао сам да утичем на то. Као предсједник Скупштине тражио сам од градоначелника /Драшка Станивуковића/ да испоштује то и да половина те улице добије канализацију", рекао је Нинковић за Срну.
Он је истакао да је коловоз у катастрофалном стању дуги низ година, али да би ти радови требали услиједити након изградње канализације.
Нинковић је потврдио да је та улица након отварања новог моста у Чесми постала изразито фреквентна, јер повезује друге локалне заједнице, као што су Котор Варош и Челинац, са Бањалуком.
"Сви људи сада пролазе том улицом, која је уска и можда и небезбједна за саобраћај. Пролазе аутобуси, камиони, службена возила, који нису овдје саобраћали до изградње моста", навео је Нинковић.
Према његовим ријечима, саобраћајницу је неопходно реконструисати, проширити, те изградити тротоар како би сви учесници у саобраћају били безбједни.
"Прије тридесетак дана у тој улици био је градоначелник. Упозоравали смо га да није приоритет асфалт. Раскопали су дио пута са жељом да почну дио реконструкције али грађани су рекли да желе прво да се заврши канализација како се улица не би била прекопавана три пута", навео је Нинковић.
О плановима за рјешавање проблема мјештана Улице Владислава Скарића Срна је питала Градску управу Бањалука, чији одговор у тренутку објављивања ове вијести није добила.
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