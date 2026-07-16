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Јорданска војска оборила осам иранских пројектила

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 09:18

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Дим се уздиже ка небу након израелског војног удара у избјегличком кампу Магази, у централном дијелу Појаса Газе, у сриједу, 15. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Abdel Kareem Hana

Оружане снаге Јордана извршиле су пресретање осам иранских пројектила испаљених ка јорданској територији, јавила је новинска агенција Петра, позивајући се на неименованог високорангираног војног званичника.

У извјештају се наводи да није било жртава нити материјалне штете, а војска је предузела заштитне мјере на локацијама пада крхотина пресретнутих пројектила.

Извор је додао да војска задржава висок степен приправности и да наставља да пажљиво прати дешавања у јорданском ваздушном простору, преноси Срна

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Тагови :

Јордан

Израел

војска

пројектили

Сукоб

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