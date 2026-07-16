Јорданска војска оборила осам иранских пројектила

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Оружане снаге Јордана извршиле су пресретање осам иранских пројектила испаљених ка јорданској територији, јавила је новинска агенција Петра, позивајући се на неименованог високорангираног војног званичника.
У извјештају се наводи да није било жртава нити материјалне штете, а војска је предузела заштитне мјере на локацијама пада крхотина пресретнутих пројектила.
Извор је додао да војска задржава висок степен приправности и да наставља да пажљиво прати дешавања у јорданском ваздушном простору, преноси Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч1
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
11
57
11
52
11
50
11
38
11
32
Тренутно на програму