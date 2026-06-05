Жена се саплела о чудовишну змију усред куће

Аутор:АТВ
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Власница куће у Намбуру, Аустралија, доживјела је шокантно изненађење које би мало ко заборавио: док се шетала по својој кући, случајно се саплела о огромног питона!
Шта се заправо догодило? Хватач змија Данијел Бустра, познатији као Хватач змија Ден, позван је у једну кућу након што је власница открила огромног питона.
Она је видјела огромног гмизавца о кога се претходне ноћи саплела и надала се да ће сам отићи, али је питон остао у дому.
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На снимку, хватач змија Бустра није ни морао да тражи змију која је сасвим опуштено помолила главу испод врата купатила.
Приобални питони иначе нису отровне змије и живе дуж источне обале Аустралије, а могу да нарасту до око 2,7 метара дужине.
Дивље животиње и људи све чешће се сусрећу на урбаним мјестима, па чак и у домовима, у које доскоро нису могли тек тако да уђу. Како се људска заједница све више настањује у природним стаништима животиња, врсте као што су змије лако могу завршити у људским домовима док траже склониште, храну или хладније просторе.
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Сусрети попут овог често се представљају као "инвазија“ дивљих животиња у урбану средину, али су оне на то једноставно приморане.
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