Први пут у историји Ватикана жена на челу институције

Аутор:АТВ
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Папа Лав XIV именовао је Марију Монсерат Алварадо за нову префекткињу Дикастеријума за комуникације, чиме је настављен процес већег укључивања жена у највише структуре Католичке цркве.
Она ће на дужност ступити 1. новембра и наслиједиће Паола Руфинија, који је од 2018. године предводио комуникациони сектор Ватикана.
Именовање представља историјски преседан за Свету Столицу. По први пут у њеној вишевјековној историји једна жена водиће цјелокупан медијски и комуникациони систем Ватикана. Алварадо ће уједно бити и прва лаикиња на овој функцији, што потврђује тренд већег укључивања жена и лаика у највише структуре управљања Католичке цркве, преноси РТС.
Рођена је прије 47 година у Мексико Ситију, а америчко држављанство стекла је 2008. године. Студирала је на Универзитету Флорида Интернатионал и Универзитету Џорџ Вашингтон. Током професионалне каријере изградила је углед у области заштите вјерских слобода и људских права.
Више од деценије радила је у организацији "Becket Fund for Religious Liberty“, са сједиштем у Вашингтону, која пружа правну заштиту верским заједницама и појединцима. Током тог периода учествовала је у бројним случајевима пред Врховним судом Сједињених Америчких Држава, заступајући не само католичке институције, већ и припаднике других вјероисповијести, укључујући јеврејске заједнице и муслиманске затворенике којима је била ускраћена вјерска помоћ.
Од 2023. године налази се на челу EWTN News-а, највеће католичке медијске мреже на енглеском језику. Ријеч је о медијској групацији конзервативне оријентације која емитује програм у више земаља свијета путем телевизије, радија, штампаних и дигиталних платформи.
Управо тај дио њене биографије привукао је посебну пажњу ватиканских аналитичара. Док се њено именовање тумачи као наставак реформи које су започете током понтификата папе Фрање, чињеница да долази из медијског окружења које заступа традиционалнији приступ црквеним питањима отвара питања о будућем правцу развоја ватиканских медија.
Дикастеријум за комуникације обједињује све главне медијске институције Свете Столице. Под његовом надлежношћу налазе се лист L'Osservatore Romano, Радио Ватикан, портал Vatican News, Ватикански телевизијски центар, као и Прес служба Свете Столице.
Алварадо, која течно говори шпански, енглески и италијански језик, одрасла је између Мексика, Сједињених Америчких Држава и Канаде. Позната је и по интересовању за џез музику, којом се бави у слободно вријеме.
Њен долазак на чело ватиканске комуникације представља не само важан корак у већем укључивању жена у руководеће структуре цркве, већ и сигнал могућих промјена у начину на који ће Ватикан комуницирати са вјерницима и међународном јавношћу у годинама које долазе.
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