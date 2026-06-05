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Нови "прелет" у Конгресу: Републиканци погурали нове санкције Русији

Аутор:

АТВ
05.06.2026 09:04

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Нови "прелет" у Конгресу: Републиканци погурали нове санкције Русији
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Представнички дом америчког Конгреса усвојио је приједлог закона којим се одобрава финансирање војне помоћи Украјини и увођење нових санкција Русији, у потезу који је открио растуће несугласице унутар Републиканске странке око политике предсједника САД Доналда Трампа према украјинском сукобу.

За закон је гласало 226 конгресмена, док је 95 било против. Демократама се придружило 18 републиканаца и независни конгресмен Кевин Кајли, што је омогућило усвајање мјере која предвиђа подршку обнови Украјине, нове санкције Русији, додатну безбједносну помоћ балтичким државама и кредите Кијеву за набавку наоружања.

Приједлог је у Конгрес стигао захваљујући посебној процедури којом је заобиђено републиканско руководство, што је изазвало оштре критике унутар странке.

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Конгресмен Грегори Микс, један од предлагача закона, поручио је да САД треба да наставе да наоружавају Украјину и појачају притисак на Москву.

"Сви желимо да се овај сукоб заврши. Питање је како", рекао је Микс, позивајући Вашингтон да "испоручи Украјини оружје које јој је потребно и позове Русију на одговорност".

С друге стране, републиканци блиски Трампу оцијенили су да се ради о политичком маневру демократа и покушају да се Украјина искористи за продубљивање подјела међу републиканцима.

Предсједник Одбора за спољне послове Представничког дома Брајан Маст упозорио је да такав потез подрива напоре Бијеле куће да посредује у окончању сукоба, док је Стив Скализ, један од највиших функционера републиканског руководства, навео да су у току разговори о другачијем, двостраначком пакету санкција против Русије.

Иако је закон прошао у Представничком дому, његова судбина у Сенату остаје неизвјесна. Републиканска већина у горњем дому Конгреса до сада није ишла у супротном смјеру од Трампове политике, због чега аналитичари процењују да су шансе за коначно усвајање мале.

Гласање у Представничком дому упозорење је да, иако Трамп и даље доминира Републиканском странком, унутар њених редова постоји група посланика која је спремна да подржи наставак америчке војне и финансијске помоћи Кијеву чак и по цијену сукоба са политиком Бијеле куће.

(РТ Балкан)

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Тагови :

Доналд Трамп

Трамп Конгрес

Украјина

Русија

републиканци

Републиканска странка

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