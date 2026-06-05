Одговор из Кремља: Ако Зеленски жели да разговара, може да дође у Москву

Аутор:АТВ
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Портпарол предсједника Русије Дмитриј Песков изјавио је да је Кремљ видио отворено писмо предсједника Украјине Владимира Зеленског упућено руском предсједнику Владимиру Путину и додао да Зеленски може доћи у Москву у било ком тренутку, ако жели да се састане са Путином.
- Имао сам прилику да прочитам писмо. Предсједник Путин је рекао да ако Зеленски жели да разговара, може да дође у Москву и да то учини - рекао је Песков, преноси ТАСС.
Међутим, Зеленски је у четвртак у отвореном писму руском лидеру Владимиру Путину изјавио да није спреман да путује у Русију на преговоре.
- Предлажем састанак са вама. Сви су чули ваше представнике како се смију и говоре да могу да дођем у Москву. Али украјински лидер нема шта да ради у вашој престоници, баш као што ни руски лидер нема шта да ради у Кијеву - написао је шеф кијевског режима у поруци на својој веб страници, додајући да је спреман да одржи састанак у трећој земљи, преноси Известија.
У својој поруци, Зеленски је предложио да руски предсједник одреди јасан датум за састанак, напомињући да би земље попут Швајцарске, Турске и арапског свијета могле послужити као мјеста одржавања.
Предсједник Украјине упутио је синоћ отворено писмо Путину, поручивши да је Украјина спремна за окончање рата и директне преговоре на нивоу лидера.
Зеленски је у писму објављеном на сајту предсједника Украјине навео да је Украјина спремна за "потпуни прекид ватре током преговора" и позвао на организовање састанка лидера, уз учешће међународних посредника, преноси Танјуг.
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