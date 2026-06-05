Logo
Large banner

Одговор из Кремља: Ако Зеленски жели да разговара, може да дође у Москву

Аутор:

АТВ
05.06.2026 07:35

Коментари:

0
Одговор из Кремља: Ако Зеленски жели да разговара, може да дође у Москву

Портпарол предсједника Русије Дмитриј Песков изјавио је да је Кремљ видио отворено писмо предсједника Украјине Владимира Зеленског упућено руском предсједнику Владимиру Путину и додао да Зеленски може доћи у Москву у било ком тренутку, ако жели да се састане са Путином.

- Имао сам прилику да прочитам писмо. Предсједник Путин је рекао да ако Зеленски жели да разговара, може да дође у Москву и да то учини - рекао је Песков, преноси ТАСС.

Међутим, Зеленски је у четвртак у отвореном писму руском лидеру Владимиру Путину изјавио да није спреман да путује у Русију на преговоре.

- Предлажем састанак са вама. Сви су чули ваше представнике како се смију и говоре да могу да дођем у Москву. Али украјински лидер нема шта да ради у вашој престоници, баш као што ни руски лидер нема шта да ради у Кијеву - написао је шеф кијевског режима у поруци на својој веб страници, додајући да је спреман да одржи састанак у трећој земљи, преноси Известија.

У својој поруци, Зеленски је предложио да руски предсједник одреди јасан датум за састанак, напомињући да би земље попут Швајцарске, Турске и арапског свијета могле послужити као мјеста одржавања.

Предсједник Украјине упутио је синоћ отворено писмо Путину, поручивши да је Украјина спремна за окончање рата и директне преговоре на нивоу лидера.

Зеленски је у писму објављеном на сајту предсједника Украјине навео да је Украјина спремна за "потпуни прекид ватре током преговора" и позвао на организовање састанка лидера, уз учешће међународних посредника, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

Кремљ

Владимир Путин

Владимир Зеленски

Дмитриј Песков

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

руски предсједник Владимир Путин

Свијет

Хоће ли се Путин кандидовати 2030. године: Ево шта је поручио

3 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин држи говор учесницима церемоније додјеле награда у Кремљу у Москви, у четвртак, 21. маја 2026. године.

Свијет

Путин се хитно огласио и подсјетио Зеленског на болну чињеницу

10 ч

0
Руски председник Владимир Путин предсједава састанком о јмерама подршке рођацима погинулих и повријеђених у нападу на колеџ у Старобељску, у Луганској области Украјине под контролом Русије, у Кремљу у Москви, у понедјељак, 1. јуна 2026. године.

Свијет

Путин: Још нисмо користили Орешник у пуном обиму

12 ч

0
Putin Rusija rat Ukrajina

Економија

Кремљ открио о чему ће говорити Путин на форуму у Санкт Петербургу

1 д

0

Више из рубрике

руски предсједник Владимир Путин

Свијет

Хоће ли се Путин кандидовати 2030. године: Ево шта је поручио

3 ч

0
амерички предсједник

Свијет

На реду је Куба: Трамп најављује фокус на Хавану након што се "заврши посао с Ираном"

3 ч

0
Си Ђипинг Кина

Свијет

Помирење или јачање савеза: Си путује у Сјеверну Кореју, први пут након готово седам година

3 ч

0
Руски предсједник Владимир Путин држи говор учесницима церемоније додјеле награда у Кремљу у Москви, у четвртак, 21. маја 2026. године.

Свијет

Путин се хитно огласио и подсјетио Зеленског на болну чињеницу

10 ч

0

  • Најновије

10

19

"Цијена меса свиња ниска, телади нема на тржишту Српске"

10

14

Акција "Брут": Ухапшена три полицајца због примања мита

10

03

Завршена пета Међународна ликовна колонија "Бања Дворови 2026"

10

01

Први пут у историји Ватикана жена на челу институције

09

57

Паника на крипто тржишту: Биткоин тоне, инвеститори продају

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner