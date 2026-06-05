Хоће ли се Путин кандидовати 2030. године: Ево шта је поручио

Аутор:АТВ
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Руски предсједник Владимир Путин изјавио је да је прерано говорити о његовим изгледима за учешће на сљедећим изборима, иако Устав то дозвољава.
"Заиста, Устав дозвољава кандидовање 2030. године, али мислим да је прерано говорити о томе, веома рано, искрено. Чак ни не размишљам о томе тренутно", рекао је Путин на састанку са руководиоцима међународних новинских агенција на маргинама Свјетског економског форума у Санкт Петербургу, одговарајући на питање о тој теми, преноси Ведомости.
Он је додао да се земља суочава са "великим, великим и хитним" изазовима којима се мора приступити имајући у виду будућност Русије.
У марту 2024. године, Путин је поново изабран на нови шестогодишњи мандат, који истиче 2030. године. Сљедећи избори су заказани за 2030. годину, а ако Путин учествује на њима и побиједи, могао би да остане на власти до 2036. године.
Међународни економски форум у Санкт Петербургу одржава се од 3. до 6. јуна.
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