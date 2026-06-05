Помирење или јачање савеза: Си путује у Сјеверну Кореју, први пут након готово седам година

Аутор:АТВ
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Кинески предсједник Си Ђинипинг боравиће у Сјеверној Кореји 8. и 9. јуна, што ће бити његова прва посјета тој земљи након готово седам година и прво инострано путовање ове године.
Посјета долази у тренутку када Пекинг настоји учврстити односе с Пјонгјангом и поново потврдити свој утицај на најближег формалног савезника, након периода застоја изазваног пандемијом "COVID-19".
Кинеска државна агенција Синхуа објавила је да Си долази на позив сјевернокорејског лидера Ким Јонг Уна, а најава је услиједила након што је кинески предсједник прошлог мјесеца у Пекингу одвојено угостио америчког предсједника Доналда Трампа и руског предсједника Владимира Путина.
Ким Џонг Ун је прошлог септембра присуствовао великој војној паради у Пекингу, гдје је допутовао својим препознатљивим зеленим оклопним возом, преноси Кликс
У међувремену су обновљене и поједине саобраћајне везе између двије земље: жељезнички путнички саобраћај између Пекинга и Пјонгјанга настављен је у марту након шестогодишње паузе, а Ер Чајна је поново покренуо летове између главних градова. Ипак, резервације су засад ограничене углавном на дио пословних путника и студената на размјени, док кинески туристи и даље не могу путовати.
Аналитичар Џон Делури из Ејжа Сосајетија оцијенио је да Пекинг овом посјетом шаље поруку да је и даље кључни актер када је ријеч о Сјеверној Кореји. Како је рекао: "Порука која имплицитно долази с кинеске стране је да смо ми и даље главни актер када је ријеч о Сјеверној Кореји.“ Додао је и да је једна од публика те поруке Русија.
Посјета се дешава и док Пјонгјанг појачава војну реторику. Сјевернокорејска државна агенција КЦНА ове седмице извијестила је о Кимовом обиласку новооперативне фабрике за производњу нуклеарног материјала, гдје је позвао на "експоненцијално“ ширење атомског арсенала земље. Поједини стручњаци тај обилазак повезују с предстојећим сусретом с Сијем.
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