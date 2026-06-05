САД увеле санкције предсједнику Кубе

Аутор:АТВ
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Сједињене Америчке Државе увеле су санкције против кубанског предсједника Мигела Дијаз-Канела, као и против неколико повезаних особа и ентитета, објављено је на сајту Министарства финансија САД.
Поред предсједника Кубе, санкције се односе на још четири особе и пет организација, укључујући Министарство Револуционарних оружаних снага Кубе.
Дијаз-Канел (60) је предсједник Кубе од 2018. године, када је наслиједио Раула Кастра, брата некадашњег лидера Фидела Кастра.
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Ове санкције представљају најновију мјеру Вашингтона да појача притисак на комунистичке лидере острва.
Раније је предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да САД желе да Куба буде "добро вођена земља".
Прошлог мјесеца САД су увеле санкције за 11 кубанских званичника, укључујући министра комуникација, више војних лидера и главни обавјештајни орган Кубе.
Такође, Раул Кастро је оптужен за убиство у вези са инцидентом из 1996. године, када су кубански авиони оборили летјелице групе кубанских исељеника, а у инциденту су погинуле четири особе, преноси Спутњик.
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