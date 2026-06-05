Logo
Large banner

САД увеле санкције предсједнику Кубе

Аутор:

АТВ
05.06.2026 07:55

Коментари:

0
САД увеле санкције предсједнику Кубе
Фото: Tanjug / AP / Ramon Espinosa

Сједињене Америчке Државе увеле су санкције против кубанског предсједника Мигела Дијаз-Канела, као и против неколико повезаних особа и ентитета, објављено је на сајту Министарства финансија САД.

Поред предсједника Кубе, санкције се односе на још четири особе и пет организација, укључујући Министарство Револуционарних оружаних снага Кубе.

Дијаз-Канел (60) је предсједник Кубе од 2018. године, када је наслиједио Раула Кастра, брата некадашњег лидера Фидела Кастра.

Доналд Трамп

Свијет

На реду је Куба: Трамп најављује фокус на Хавану након што се "заврши посао с Ираном"

Ове санкције представљају најновију мјеру Вашингтона да појача притисак на комунистичке лидере острва.

Раније је предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да САД желе да Куба буде "добро вођена земља".

Прошлог мјесеца САД су увеле санкције за 11 кубанских званичника, укључујући министра комуникација, више војних лидера и главни обавјештајни орган Кубе.

Такође, Раул Кастро је оптужен за убиство у вези са инцидентом из 1996. године, када су кубански авиони оборили летјелице групе кубанских исељеника, а у инциденту су погинуле четири особе, преноси Спутњик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Мигел Дијаз-Канел

Куба

Америчке санкције

Доналд Трамп

Америка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тајни војни састанак у Гвантанаму: О чему су разговарали амерички и кубански генерали?

Свијет

Тајни војни састанак у Гвантанаму: О чему су разговарали амерички и кубански генерали?

4 д

0
Бивши предсjедник Кубе Раул Кастро гледа у кубанску заставу током свог говора на догађају поводом 65. годишњице тријумфа револуције у Сантјагу, Куба, Јан. 1, 2024.

Свијет

Подигнута оптужница против Раула Кастра

2 седм

0
Рубио: Куба је у великој невољи

Свијет

Рубио: Куба је у великој невољи

1 седм

0
куба застава град држава мјесто

Свијет

Трамп: Могућ дипломатски договор са Хаваном

2 седм

0

Више из рубрике

Одговор из Кремља: Ако Зеленски жели да разговара, може да дође у Москву

Свијет

Одговор из Кремља: Ако Зеленски жели да разговара, може да дође у Москву

2 ч

0
руски предсједник Владимир Путин

Свијет

Хоће ли се Путин кандидовати 2030. године: Ево шта је поручио

3 ч

0
амерички предсједник

Свијет

На реду је Куба: Трамп најављује фокус на Хавану након што се "заврши посао с Ираном"

3 ч

0
Си Ђипинг Кина

Свијет

Помирење или јачање савеза: Си путује у Сјеверну Кореју, први пут након готово седам година

3 ч

0

  • Најновије

10

19

"Цијена меса свиња ниска, телади нема на тржишту Српске"

10

14

Акција "Брут": Ухапшена три полицајца због примања мита

10

03

Завршена пета Међународна ликовна колонија "Бања Дворови 2026"

10

01

Први пут у историји Ватикана жена на челу институције

09

57

Паника на крипто тржишту: Биткоин тоне, инвеститори продају

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner