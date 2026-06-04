Бијела кућа објавила: Израел и Либан постигли нови споразум о примирју

Аутор:АТВ
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Израел и Либан су постигли нови споразум о обустави ватре, објавила је администрација предсједника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа.
Према објави Бијеле куће, спровођење овог примирја зависи од групе Хезболах, од које Израел тражи обуставу ватре и повлачење из региона јужно од ријеке Литани.
Ово је други договор о примирју између Либана и Израела у посљедњих неколико седмица, а први је пропао због одлука владе у Тел Авиву која је одлучила да настави нападе на сусједну земљу, позивајући се на наводну пријетњу од Хезболаха.
Из ове групе, која већином дјелује на југу Либана, кажу да је Израел кршио ово примирје, док су они одговарали на нападе из ове државе.
Непосредно прије овог примирја је, према властитом признању, Трамп имао жестоку расправу с премијером Израела Бењамином Нетанјахуом, којег је чак и назвао „луђаком“.
Повод за овакву расправу био је Либан, односно Трампова наводна фрустрација Нетанјахуом због континуираних напада на Либан.
У Вашингтону се надају да ће обустава ватре у Либану имати позитиван ефекат на њихове преговоре с Ираном, који су се засад показали као неефикасни.
Техеран је као црвену линију у преговорима поставио обуставу напада Израела на Либан, а након овог примирја се у САД надају да могу поново почети разговоре с Ираном и окончати рат који су, заједно с Израелом, почели још у фебруару, преноси Кликс.
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