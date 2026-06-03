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Јефтино летовање на грчком приморју одлази у прошлост? Погледајте најновије цијене

Аутор:

АТВ
03.06.2026 21:17

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Грчка застава море љетовање
Фото: Pexel/ Matheus Bertelli

Љетовање у Грчкој и ове године остаје први избор за велики број туриста, али цијене на појединим плажама показују да одмор више није тако повољан као некада.

Најновији цјеновник са популарне плаже Атспас на Тасосу привукао је пажњу туриста, јер јасно показује колико је потребно издвојити за основно освјежење током дана.

Према објављеним цијенама у једном од барова на плажи, кафа кошта између 4 и 5,5 евра, док за цијеђени воћни сок треба издвојити чак 7 евра. Флаширани сокови продају се по цијенама од 4,5 до 5 евра, што је за многе госте из региона износ који би до прије неколико година био довољан за читав оброк.

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Ни љубитељи пива неће проћи много јефтиније. У зависности од врсте и величине, цијена пива креће се од 5 до чак 9 евра. Једина ставка која је остала релативно приступачна јесте флашица воде од пола литра, која кошта један евро.

Када је ријеч о храни, сендвичи се продају по цијенама од 5 до 12 евра, док хот-дог кошта 6 евра. То значи да четворочлана породица за неколико пића и лагани оброк на плажи без већих проблема може да потроши између 30 и 50 евра током само једног пријеподнева или поподнева.

Раст цијена у грчком туризму посљедњих година посљедица је више фактора. Инфлација, раст трошкова рада, веће цијене енергената и повећани трошкови пословања угоститељских објеката одразили су се и на крајње рачуне које плаћају туристи.

Ипак, Тасос и даље важи за једну од омиљених дестинација туриста захваљујући лијепим плажама и чињеници да се уз пажљиво планирање трошкова и даље може организовати приступачан одмор.

Међутим, они који планирају свакодневне одласке у beach барове требало би да рачунају на знатно већи буџет него претходних година. Најновије цијене са Атспас плаже показују да је ера кафе од два евра и јефтиног освјежења на грчком приморју све више ствар прошлости, док одмор на мору постаје озбиљна ставка у кућном буџету многих породица, преноси Каматица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Грчка

Љетовање

туристи

Цијене

љето 2026

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