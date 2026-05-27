Строге мјере на плажи у Грчкој: Ко ово буде радио, платиће новчану казну

27.05.2026 13:06

Поглед на острво Крит у Грчкој.
Фото: GEORGE DESIPRIS/Pexels

На плажи Тафса на Евији уводе се нова рестриктивна правила са циљем заштите природног пејзажа и спречавања штете по животну средину, јавља портал Евима.

Надлежне власти су појасниле да слободно камповање на тој локацији више није дозвољено, јер се плажа сматра подручјем од посебног природног значаја које захтева строго управљање посјетама. Неконтролисано задржавање посјетилаца са шаторима и опремом оптеретило је простор, што је довело до појачаног надзора.

Инспекције су већ у току, а они који не буду поштовали правила суочиће се са новчаним казнама. Циљ мјера је да се ограничи људски притисак на животну средину и очува карактер плаже.

Плажа је позната по чистој води и нетакнутој природи, што сваке године привлачи велики број посјетилаца, због чега су власти одлучиле да уведу строже мјере заштите.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

