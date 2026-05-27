Строге мјере на плажи у Грчкој: Ко ово буде радио, платиће новчану казну

На плажи Тафса на Евији уводе се нова рестриктивна правила са циљем заштите природног пејзажа и спречавања штете по животну средину, јавља портал Евима.
Надлежне власти су појасниле да слободно камповање на тој локацији више није дозвољено, јер се плажа сматра подручјем од посебног природног значаја које захтева строго управљање посјетама. Неконтролисано задржавање посјетилаца са шаторима и опремом оптеретило је простор, што је довело до појачаног надзора.
Инспекције су већ у току, а они који не буду поштовали правила суочиће се са новчаним казнама. Циљ мјера је да се ограничи људски притисак на животну средину и очува карактер плаже.
Плажа је позната по чистој води и нетакнутој природи, што сваке године привлачи велики број посјетилаца, због чега су власти одлучиле да уведу строже мјере заштите.
