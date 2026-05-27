Logo
Large banner

У Аустралији хара болест из прошлог вијека: Нагли скок броја заражених

Аутор:

АТВ
27.05.2026 13:45

Коментари:

0
Болница
Фото: pexels/Sandy Torchon

Аустралија је забиљежила први смртни случај од дифтерије послије готово десет година, иако је ријеч о болести која се успјешно може спријечити вакцинацијом, преноси ТАСР позивајући се на ББЦ. Болест се тренутно највише шири у удаљеним аутохтоним заједницама.

Забрињавајући скок броја заражених

Широко ширење дифтерије пријављено је још у марту у Сјеверној територији, а нови случајеви убрзо су регистровани у Западној Аустралији, Јужној Аустралији и Квинсленду. Иако је број обољелих почео да расте крајем 2025. године, у фебруару ове године забиљежен је нагли и драматичан скок инфекција.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановићевој уручена Повеља почасног грађанина

Само током ове године регистровано је 245 случајева дифтерије, што је апсолутни рекорд и највећи број обољелих још од 1991. године.

Статистика указује на озбиљност ситуације: од јануара прошле године до маја 2026. године, Сјеверна територија је пријавила 163 случаја (48 респираторног и 115 кожног типа). Забрињава и податак да је Западна Аустралија у марту потврдила два нова случаја, што се у том региону дешава први пут послије више од 50 година.

Прва жртва од 2018. и хитан одговор владе

Министар здравља Сјеверног територија, Стив Еџингтон, потврдио је у уторак да је обдукција пацијента, који је у априлу преминуо у болници "Ројал Дарвин", као званичан узрок смрти показала дифтерију. Ово је први смртни исход од ове болести од 2018. године.

Данка Илић

Србија

Игор Јурић о случају мале Данке: ''Сигурно постоји још неки доказ''

- Влада ову ситуацију схвата веома озбиљно и интензивно радимо на разумијевању узрока и брзом рјешавању проблема - нагласио је министар Еџингтон.

Као одговор на епидемију, влада је најавила хитан пакет помоћи вриједан 7,2 милиона аустралијских долара. Средства су директно усмјерена на подршку процесима вакцинације и јачање медицинских ресурса у погођеним областима.

Ова стратегија већ даје прве резултате. Здравствени званичници су саопштили да су појачане кампање имунизације у најугроженијим подручјима довеле до пада броја нових случајева, а од 30. марта до данас успјешно је администрирано 10.407 доза вакцине.

Акција Циљ

Хроника

Откривамо ко је ухапшен у акцији ”Циљ”: Професори, полицајка, одборник, привредници...

Клиничка слика и важност превенције

Љекари подсјећају да правовремена вакцинација ефикасно штити од оба облика ове болести. Према редовном календару имунизације, дјеци узраста од два мјесеца до четири године даје се укупно пет доза, уз додатну бустер дозу (за појачавање имунитета) између 12. и 13. године живота.

Дифтерија је тешка акутна заразна болест узрокована бактеријом Corynebacterium diphtheriae. Карактерише се стварањем сивкасто-бијелих наслага (псеудомембрана) у грлу и дисајним путевима, које могу довести до гушења, као и ослобађањем опасног токсина који оштећује срце, нерве и бубреге

Крузер смрти

Свијет

Све је почело на крузеру смрти: Порастао број заражених хантавирусом, има мртвих

Постоје два главна облика ове инфекције:

Респираторна дифтерија: Почиње повишеном температуром, дрхтавицом и јаким боловима у грлу. Врло брзо може довести до блокаде дисајних путева, проблема са гутањем и директно угрозити живот пацијента.

Кожни облик: Карактеришу га болни чиреви или ранице на изложеним дијеловима тијела. Иако ове ране веома споро зарастају, овај облик рјеђе доводи до тешког системског тока болести.

(Блиц)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Аустралија

Болест

вирус

симптоми

Доктор

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Поглед на острво Крит у Грчкој.

Свијет

Строге мјере на плажи у Грчкој: Ко ово буде радио, платиће новчану казну

2 ч

0
Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић у посјети је Прњавору гдје се састала са руководством овог града.

Република Српска

Цвијановић у Прњавору, састанак са руководством града

2 ч

0
Воз усмртио 89 оваца: Пастири у Португалу добили одштету од 25.000 евра

Свијет

Воз усмртио 89 оваца: Пастири у Португалу добили одштету од 25.000 евра

2 ч

0
Додик одговорио Шмиту: То напросто није истина!

Република Српска

Додик одговорио Шмиту: То напросто није истина!

3 ч

3

Више из рубрике

Све је почело на крузеру смрти: Порастао број заражених хантавирусом, има мртвих

Свијет

Све је почело на крузеру смрти: Порастао број заражених хантавирусом, има мртвих

2 ч

0
Поглед на острво Крит у Грчкој.

Свијет

Строге мјере на плажи у Грчкој: Ко ово буде радио, платиће новчану казну

2 ч

0
Воз усмртио 89 оваца: Пастири у Португалу добили одштету од 25.000 евра

Свијет

Воз усмртио 89 оваца: Пастири у Португалу добили одштету од 25.000 евра

2 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Свијет

Дјевојчица (2) пала са 11. спрата док је отац пијан спавао у соби: Није јој било спаса

3 ч

0

  • Најновије

15

51

'ПарлАТВмент': Да ли је пољопривреда будућност?

15

44

Вечера о којој бруји регион! Цеца објавила фотку са свјетским заводником Симонеом

15

41

Детаљи хапшења старлете Тамаре Бојанић

15

36

СИПА ухапсила Радована Јелушића: Осуђиван за пљачку златаре у Токију, хапшен у Риму и Шпанији

15

35

Цвијановић: Захвалност свима који су уградили своје животе у темеље Српске

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner