У Аустралији хара болест из прошлог вијека: Нагли скок броја заражених

Аустралија је забиљежила први смртни случај од дифтерије послије готово десет година, иако је ријеч о болести која се успјешно може спријечити вакцинацијом, преноси ТАСР позивајући се на ББЦ. Болест се тренутно највише шири у удаљеним аутохтоним заједницама.
Широко ширење дифтерије пријављено је још у марту у Сјеверној територији, а нови случајеви убрзо су регистровани у Западној Аустралији, Јужној Аустралији и Квинсленду. Иако је број обољелих почео да расте крајем 2025. године, у фебруару ове године забиљежен је нагли и драматичан скок инфекција.
Само током ове године регистровано је 245 случајева дифтерије, што је апсолутни рекорд и највећи број обољелих још од 1991. године.
Статистика указује на озбиљност ситуације: од јануара прошле године до маја 2026. године, Сјеверна територија је пријавила 163 случаја (48 респираторног и 115 кожног типа). Забрињава и податак да је Западна Аустралија у марту потврдила два нова случаја, што се у том региону дешава први пут послије више од 50 година.
Министар здравља Сјеверног територија, Стив Еџингтон, потврдио је у уторак да је обдукција пацијента, који је у априлу преминуо у болници "Ројал Дарвин", као званичан узрок смрти показала дифтерију. Ово је први смртни исход од ове болести од 2018. године.
- Влада ову ситуацију схвата веома озбиљно и интензивно радимо на разумијевању узрока и брзом рјешавању проблема - нагласио је министар Еџингтон.
Као одговор на епидемију, влада је најавила хитан пакет помоћи вриједан 7,2 милиона аустралијских долара. Средства су директно усмјерена на подршку процесима вакцинације и јачање медицинских ресурса у погођеним областима.
Ова стратегија већ даје прве резултате. Здравствени званичници су саопштили да су појачане кампање имунизације у најугроженијим подручјима довеле до пада броја нових случајева, а од 30. марта до данас успјешно је администрирано 10.407 доза вакцине.
Љекари подсјећају да правовремена вакцинација ефикасно штити од оба облика ове болести. Према редовном календару имунизације, дјеци узраста од два мјесеца до четири године даје се укупно пет доза, уз додатну бустер дозу (за појачавање имунитета) између 12. и 13. године живота.
Дифтерија је тешка акутна заразна болест узрокована бактеријом Corynebacterium diphtheriae. Карактерише се стварањем сивкасто-бијелих наслага (псеудомембрана) у грлу и дисајним путевима, које могу довести до гушења, као и ослобађањем опасног токсина који оштећује срце, нерве и бубреге
Постоје два главна облика ове инфекције:
Респираторна дифтерија: Почиње повишеном температуром, дрхтавицом и јаким боловима у грлу. Врло брзо може довести до блокаде дисајних путева, проблема са гутањем и директно угрозити живот пацијента.
Кожни облик: Карактеришу га болни чиреви или ранице на изложеним дијеловима тијела. Иако ове ране веома споро зарастају, овај облик рјеђе доводи до тешког системског тока болести.
