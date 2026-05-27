Све је почело на крузеру смрти: Порастао број заражених хантавирусом, има мртвих

Број потврђених случајева хантавируса повезаних са крузером "МВ Хондијус", порастао је на 13, док су три особе преминуле, саопштио је данас генерални директор Светске здравствене организације (СЗО) Тедрос Адханом Гебрејесус додајући да није било смртних случајева од 2. маја.
Он је навео да је Шпанија пријавила нови случај хантавируса међу путницима који су у карантину, чиме је укупан број заражених повећан на 13, преноси Ројтерс.
Према његовим речима, од укупног броја оболелих три особе су преминуле, али нових смртних случајева није било од 2. маја, док се ситуација оцењује као стабилна.
Гебрејесус је додао да заражени путници добијају потребну медицинску негу, док су остали и даље у карантину.
У последње две недеље сви преостали путници, чланови посаде и медицинско особље напустили су крузер "МВ Хондијус", који је био епицентар избијања инфекције.
СЗО наводи да су хантавируси вируси које преносе глодари и који могу да изазову озбиљна обољења код људи, а процењује се да се широм света годишње региструје између 10.000 и 100.000 случајева, у зависности од соја вируса.
(Танјуг)
