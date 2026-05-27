Воз усмртио 89 оваца: Пастири у Португалу добили одштету од 25.000 евра

27.05.2026 12:56

Фото: Pixabay

Португалска државна агенција за жељезнице и путеве затражила је од двојице пастира да исплате скоро 25.000 евра одштете након што је регионални воз прошле године прегазио 89 њихових оваца.

Државни оператер жељезничке и путне мреже Инфраеструтурас де Португал оправдао је захтјев за укупно 26.400 евра позивајући се на штету причињену возу и на чињеницу да је дошло до великог кашњења у жељезничком саобраћају.

Несрећа се догодила 28. децембра у округу Монтемор-о-Вељо, око 200 километара сјеверно од Лисабона. Машиновођа је изјавио да је у зору изненада угледао стадо које је лежало на шинама док је излазио из кривине, извијестили су тада медији.

Упркос активирању кочнице за нужду, није успио да избјегне судар. Воз се зауставио тек око 540 метара након удара.

Једном пастиру је припадало 65 животиња, а 24 другом. Шест возова је због несреће отказано, а још два су дјелимично отказана. Осим тога, 36 линија каснило је укупно 580 минута.

Пастири су уложили жалбу на захтјев за плаћање. Њихов адвокат Витор Гашпар рекао је за новине Корејо да Мања да је ријеч о несрећи без намјерног поступања. Додао је да су такви инциденти дио општег ризика жељезничког саобраћаја.

(Блиц)

