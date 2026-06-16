Аутор:АТВ
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Седморо дјеце, која су данас у пожару остала без крова над главом у селу Пањик код Лукавца, неће бити препуштена сама себи.
Како незванично сазнаје БЛ портал, премијер Саво Минић наредио је да Влада Републике Српске одмах одобри средства за куповину нове монтажне куће за ову вишечлану породицу, како би што прије добили нови дом и наставили нормалан живот.
Према информацијама, породицу ће сутра посјетити и начелник сусједне општине Петрово Озрен Петковић, који ће разговарати са домаћинима и упознати се са њиховим најхитнијим потребама.
Подсјећамо, у пожару који је избио у селу Пањик, српском повратничком насељу које административно припада граду Лукавцу, потпуно је изгорјела породична кућа, а седморо дјеце заједно са родитељима остало је без дома и готово цјелокупне имовине.
Из Професионалне ватрогасне јединице Лукавац раније су за БЛ портал потврдили да је кућа била потпуно захваћена ватром када су њихове екипе стигле на лице мјеста.
Хроника
Седморо дјеце остало без крова над главом: Ватра прогутала кућу на Озрену
"Ми смо затекли кућу у пожару и ту није било спаса грађевини. Интервенисали смо, али нисмо могли ништа да учинимо. Нико није повријеђен. Не знамо како је дошло до пожара, нити шта га је узроковало. Грађевина је потпуно уништена у пожару", рекли су из Професионалне ватрогасне јединице Лукавац.
Узрок пожара још није званично утврђен, али је најважније да у овој трагедији нико није повријеђен, док ће породица, захваљујући брзој реакцији институција Републике Српске, ускоро добити нови кров над главом.
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