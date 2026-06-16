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Пољопривредници траже драстичан одстрел дивљих свиња, позивају и војску

Аутор:

АТВ
16.06.2026 11:07

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Дивље свиње излазе из шуме на улицу.
Фото: Pexels/Doğan Alpaslan Demir

Хрватска пољопривредна комора (ХПК) сматра да превелика популација дивљих свиња узрокује неприхватљиво и неконтролисано високе штете на усјевима, а рјешење види у "драстичном" одстрелу дивљих свиња и строжој контроли бројности дивљачи.

Наводе да високе штете изазивају огроман револт пољопривредника и доводе до све чешћег одустајања од производње, те да би у рјешавање проблема требало укључити хрватску Војску како би се, између осталог, спријечило даље ширење афричке свињске куге (АСК). Такође се залажу за легализацију ловних клопки на пољопривредном земљишту.

ХПК тражи хитно доношење уредбе Министарства пољопривреде о потпуном одстрелу дивљих свиња, које су, осим што узрокују огромне штете, и огроман "резервоар" болести АСК, која се шири и пријети опстанку свињогојства у Хрватској, истакнуто је у уторак у саопштењу.

Сазвана хитна сједница

ХПК ће у четвртак, на тему штета од дивљачи, организовати сједницу Управног одбора, која ће бити отворена за јавност, а очекује да ће испред ресорног министарства на њу доћи државни секретар Маринко Бељо. Истичу да су сазвали хитну сједницу јер је ситуација на терену измакла контроли.

"Дошли смо до зида. Наша је обавеза да јавности и надлежнима кажемо истину - хрватски сељак на властитој земљи више не може производити храну. Ми, пољопривредници, разумијемо и екологију и заштиту природе, као и удружења за заштиту животиња", рекао је предсједник ХПК-а Жељко Михелић.

"Али морамо повући јасну црту, те изнијети став да заштита дивљачи не може и никада не смије бити важнија од производње хране за хрватски народ. Производња хране питање је националне безбједности ове државе", додао је.

"Дио пољопривредника потпуно одустаје од сјетве или узгоја"

Према извјештајима с терена, на примјер из дијелова Истре, Међимурја и Славоније, у 2025. и почетком 2026. године штете на усјевима кукуруза, соје и сунцокрета, те у маслиницима, нарасле су до те мјере да дио пољопривредника потпуно одустаје од сјетве или узгоја на критичним парцелама, упозоравају из Коморе.

Додају и да главни разлог непостојања прецизних података о штетама од дивљачи на усјевима лежи у томе што пољопривредници, разочарани спором администрацијом и малим накнадама, често уопште не пријављују штету ловачким друштвима.

(Индекс)

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Тагови :

дивље свиње

одстрел

Хрватска

vojska

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