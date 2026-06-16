Амиџић: Опозицији смета што ће у Српској расти плате и пензије

Аутор:АТВ
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Неразумљиви су наводи опозиције у вези новог задужења Републике Српске јер им смета што ће у Српској доћи до повећања плата, пензија, те реализације бројних инфраструктурних пројеката, оцијенио је генерални секретар СНСД-а Срђан Амиџић.
"Смета им што ће се наставити изградња путне инфраструктуре, што ћемо почети са изградњом студентског дома у Фочи, научно-технолошког парка у Бањалуци, што смо завршили пројекат наводњавања у области пољопривреде, што ћемо наставити пројекат када је у питању масовна идентификација непокретности кроз РУГИПП", рекао је Амиџић за РТРС.
Амиџић је оцијенио да им сметају и пројекти везани за изградњу медицинског факултета на локацији Универзитетског клиничког центра Српске.
"Не причамо ми о задужењима, него о стварима због којих људи боље живе. А, ако причате о томе да ли је неко задужен или није, постоји дефинисано шта је критеријум задужености – то је 60 одсто, а ми смо на 38 одсто", указао је Амиџић.
Он сматра да опозиција нема конкретне политике, него да им је циљ само смјена лидера СНСД-а Милорада Додика са власти и расподјела функција након избора.
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