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Рудари у ФБиХ ступили у штрајк

16.06.2026 10:02

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Рудари у ФБиХ ступили у штрајк
Фото: Танјуг/АП

Рудари Рудника мрког угља Какањ, радници Зависног друштва Рудници мрког угља Зеница, те радници Рудника РМУ "Абид Лолић" – Хан Била ступили су у штрајк и изразили своје незадовољство.

Радници три рудника су у радничком непослуху. Јутрос је у руднику РМУ Абид Лолић дошло до обуставе производње. Разлог томе је јер нису добили плату за мјесец мај.

Они су незадовољни кашњењем исплате те су стога одлучили обуставити производњу до испуњења својих захтјева.

Рудари истичу како је ситуација изузетно тешка те да су на овај потез били приморани како би остварили своја основна права стечена тешким и одговорним радом у рударским јамама.

Зоран Стевановић

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Такође, ни рудари из Зенице нису задовољни својим статусом. Рудари РМУ Зеница који је у фази затварања нису примили топли оброк за март, плату за април нити плату за мај.

Они су претходну ноћ провели у синдикалном дому, гд‌је су спавали на поду.

Такође, како је „Аваз“ синоћ објавио, рудари Рудника мрког угља Какањ нису примили плату за мај 2026. године. Ово је четврти мјесец заредом да се радницима овог рудника касни с исплатом плата, а у овом тренутку не постоји најаве конкретног датума када би она могла бити исплаћена.

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Тагови :

рудари

Штрајк

ФБиХ

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