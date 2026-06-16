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Једино веће понижење за институцију предсједника од Станивуковићевих изјава, био би он као предсједник

Аутор:

АТВ
16.06.2026 07:47

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Радован Ковачевић, српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Једино веће понижење за институцију предсједника Републике Српске од изјава Драшка Станивуковића, био би он као предсједник Републике, па чак и као кандидат, оцијенио је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

"Срећа па је наш народ много пута до сада доказао да не допушта таква понижења. Побиједиће Српска! Изгубиће /Кристијан/ Шмит и његов Станивуковић", објавио је Ковачевић на "Иксу".

Станивуковић је раније изјавио да функција члана Предсједништва БиХ захтијева, како каже, додатно политичко искуству, посебну одговорност јер се на том нивоу води "озбиљна државна и међународна политика".

Са друге стране, оставио је отворену могућност кандидатуре за предсједника Српске чиме је послао јасну поруку шта мисли о Републици Српској и институцији предсједника - за ту функцију, према Станивуковићевом мишљењу, није потребно политичко искуство, знање и државнички капацитет који сматра потребним за члана Предсједништва, преноси Срна.

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Тагови :

Радован Ковачевић

Драшко Станивуковић

Кандидатура

предсједник Републике Српске

Избори 2026

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