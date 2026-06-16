Једино веће понижење за институцију предсједника од Станивуковићевих изјава, био би он као предсједник

Аутор:АТВ
Коментари:1
Једино веће понижење за институцију предсједника Републике Српске од изјава Драшка Станивуковића, био би он као предсједник Републике, па чак и као кандидат, оцијенио је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
"Срећа па је наш народ много пута до сада доказао да не допушта таква понижења. Побиједиће Српска! Изгубиће /Кристијан/ Шмит и његов Станивуковић", објавио је Ковачевић на "Иксу".
Једино веће понижење за институцију предсједника Републике Српске од Станивуковићевих изјава, био би он као предсједник. Па чак и као кандидат.— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) June 16, 2026
Срећа па је наш народ много пута до сада доказао да не допушта таква понижења.
Побиједиће Српска! Изгубиће Шмит и његов Станивуковић.
Станивуковић је раније изјавио да функција члана Предсједништва БиХ захтијева, како каже, додатно политичко искуству, посебну одговорност јер се на том нивоу води "озбиљна државна и међународна политика".
Са друге стране, оставио је отворену могућност кандидатуре за предсједника Српске чиме је послао јасну поруку шта мисли о Републици Српској и институцији предсједника - за ту функцију, према Станивуковићевом мишљењу, није потребно политичко искуство, знање и државнички капацитет који сматра потребним за члана Предсједништва, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму