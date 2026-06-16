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Амиџић: Грађани морају бити испред политике

Аутор:

АТВ
16.06.2026 09:07

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Амиџић: Грађани морају бити испред политике
Фото: АТВ

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић заказао је за наредни понедјељак нову сједницу Управног одбора Управе за индиректно опорезивање БиХ, на којој ће се наћи и Правилник о поврату ПДВ-а на прву некретнину, чије је усвајање у више наврата изостало због чланова Управног одбора из Федерације.

Према ријечима Амиџића, нико од чланова нема приговора на Правилник, али постоје политичке опструкције из Федерације. Наглашава да ће истрајати у усвајању Правилника и да грађани морају бити испред политике.

"Нажалост, ми смо имали неријетко ситуацију кад су људи покушавали да поставе политику испред онога што и јесу стварне потребе људи. То је најмање 25.000 поврата физичком лицу на рачун тог физичког лица које је купило прву некретнину. И сад имате неке појединце који налазе различите изговоре зашто то не може. Од тога не одустајемо. Сљедећи понедјељак имамо поново сједницу УО УИО и ми инсистирамо на овом питању. То што је некима проблем зато што је то иницијатива предсједника Милорада Додика, то је његов проблем. Он је човјек предложио нешто што је у корист и људи који живе и у Републици Српској и у Федерацији", рекао је Амиџић.

(РТРС)

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Тагови :

Срђан Амиџић

УИО БиХ

Право на поврат ПДВ-а

Босна и Херцеговина

Република Српска

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