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Вози луксузни масерати, а не плаћа казне: Полиција му одузела ауто

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 12:25

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Полицијско ауто
Фото: Pexel/Pixabay

Сарајевска полиција протеклог викенда од бахатог, дрогираног возача одузела је луксузни Масерати, на којем су биле лажне таблице.

О свему су се данас, 6. јула, с више детаља огласили из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево из којег наводе:

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"Дана 4. јула 2026. године у 1 сат у улици Змаја од Босне, опћина Ново Сарајево, полицијски службеници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево су зауставили и контролисали путничко моторно возило Мамасерсерати, са постављеним неприпадајућим регистарским таблицама, којим је управљао А.Б, рођен 1994. године, настањен у Сарајеву".

Извршеним провјерама, додају у полицији, утврђено је да је 32-годишњак вишеструки повратник у чињењу прекршаја из области саобраћаја, те да возилом управља под дејством опојних дрога, те да је возилу истекла важност регистрације.

"У регистру новчаних казни и прекршајних евиденција има дуг по основу неплаћених казни у износу од 1.280,00 КМ". наводи се у саопштењу.

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Закључује се да је од возача привремено одузето предметно возило, а Општинском суду у Сарајеву ће бити поднесен Захтјев за покретање прекршајног поступка за почињене прекршаје из области ЗООБС-а на путевима у Босни и Херцеговини.

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Тагови :

одузето возило

Полиција

казне

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