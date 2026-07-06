Вози луксузни масерати, а не плаћа казне: Полиција му одузела ауто

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Сарајевска полиција протеклог викенда од бахатог, дрогираног возача одузела је луксузни Масерати, на којем су биле лажне таблице.
О свему су се данас, 6. јула, с више детаља огласили из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево из којег наводе:
Друштво
Стигло упозорење метеоролога: Лед и пљускови на помолу
"Дана 4. јула 2026. године у 1 сат у улици Змаја од Босне, опћина Ново Сарајево, полицијски службеници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево су зауставили и контролисали путничко моторно возило Мамасерсерати, са постављеним неприпадајућим регистарским таблицама, којим је управљао А.Б, рођен 1994. године, настањен у Сарајеву".
Извршеним провјерама, додају у полицији, утврђено је да је 32-годишњак вишеструки повратник у чињењу прекршаја из области саобраћаја, те да возилом управља под дејством опојних дрога, те да је возилу истекла важност регистрације.
"У регистру новчаних казни и прекршајних евиденција има дуг по основу неплаћених казни у износу од 1.280,00 КМ". наводи се у саопштењу.
БиХ
Из Владе Ливањског кантона одговорили љекарима: Немамо разумијевање
Закључује се да је од возача привремено одузето предметно возило, а Општинском суду у Сарајеву ће бити поднесен Захтјев за покретање прекршајног поступка за почињене прекршаје из области ЗООБС-а на путевима у Босни и Херцеговини.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
14
40
14
39
14
39
14
36
14
29
Тренутно на програму