Стигло упозорење метеоролога: Лед и пљускови на помолу

Аутор:АТВ редакција
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Данас нестабилно вријеме у већем дијелу БиХ уз локалну кишу и пљускове са грмљавином.
Више нестабилности уз нешто чешћу појаву падавина у западним, централним, источним крајевима Босне те у сјеверним дијеловима Херцеговине, најавили су на страници БХ Метео.
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У западним и централним крајевима Босне локално може бити грмљавинског невремена данас послијеподне уз лед, већу количину кише за кратко вријеме и јак вјетар.
У уторак, 7. јула, мање нестабилно, већином суво и претежно сунчано. Послијеподне само ријетко гдје могућа појава краткотрајног пљуска усљед развоја облачности.
У сриједу, 8. јула, поново више нестабилности, нестабилно ће бити у већем дијелу земље уз локално кишу и пљускове са грмљавином, али уз могућност и за локална невремена.
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Дневна температура данас и у наредна два дана од 25 до 31, на југу до 35 степени. Након свјежијих јутара протеклих дана, наредних дана јутра нешто топлија.
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