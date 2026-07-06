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Стигло упозорење метеоролога: Лед и пљускови на помолу

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 12:17

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Стигло упозорење метеоролога: Лед и пљускови на помолу
Фото: BHMETEO.ba

Данас нестабилно вријеме у већем дијелу БиХ уз локалну кишу и пљускове са грмљавином.

Више нестабилности уз нешто чешћу појаву падавина у западним, централним, источним крајевима Босне те у сјеверним дијеловима Херцеговине, најавили су на страници БХ Метео.

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У западним и централним крајевима Босне локално може бити грмљавинског невремена данас послијеподне уз лед, већу количину кише за кратко вријеме и јак вјетар.

У уторак, 7. јула, мање нестабилно, већином суво и претежно сунчано. Послијеподне само ријетко гдје могућа појава краткотрајног пљуска усљед развоја облачности.

У сриједу, 8. јула, поново више нестабилности, нестабилно ће бити у већем дијелу земље уз локално кишу и пљускове са грмљавином, али уз могућност и за локална невремена.

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Дневна температура данас и у наредна два дана од 25 до 31, на југу до 35 степени. Након свјежијих јутара протеклих дана, наредних дана јутра нешто топлија.

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