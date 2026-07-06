Трагедија тресе свијет спорта: Погинуо познати одбојкаш и цијела његова породица

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Капитен мушке одбојкашке репрезентације Венецуеле Вилнер Ривас изгубио живот у разорном земљотресу.
Спасилачке екипе пронашле су његово тијело испод рушевина стамбене зграде, заједно са телима његове супруге Маријанхел Перес и њиховог сина Теа.
Свијет
Песков: Суверено право Кине да тестира пројектиле
Породица Ривас се водила као нестала од 24. јуна, када су снажни земљотреси погодили сјеверни део Венецуеле.
Њихов дом у држави Ла Гуаира потпуно се урушио, а вишедневни апели саиграча и родбине да се убрза потрага, нажалост, завршени су трагичним исходом, преноси Спортињо.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
14
39
14
36
14
29
14
27
14
26
Тренутно на програму