Трагедија тресе свијет спорта: Погинуо познати одбојкаш и цијела његова породица

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Капитен мушке одбојкашке репрезентације Венецуеле Вилнер Ривас изгубио живот у разорном земљотресу.

Спасилачке екипе пронашле су његово тијело испод рушевина стамбене зграде, заједно са телима његове супруге Маријанхел Перес и њиховог сина Теа. Свијет Песков: Суверено право Кине да тестира пројектиле Породица Ривас се водила као нестала од 24. јуна, када су снажни земљотреси погодили сјеверни део Венецуеле. Њихов дом у држави Ла Гуаира потпуно се урушио, а вишедневни апели саиграча и родбине да се убрза потрага, нажалост, завршени су трагичним исходом, преноси Спортињо.

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