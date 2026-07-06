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Трагедија тресе свијет спорта: Погинуо познати одбојкаш и цијела његова породица

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 13:03

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Ружа
Фото: pexels/Karin S

Капитен мушке одбојкашке репрезентације Венецуеле Вилнер Ривас изгубио живот у разорном земљотресу.

Спасилачке екипе пронашле су његово тијело испод рушевина стамбене зграде, заједно са телима његове супруге Маријанхел Перес и њиховог сина Теа.

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Породица Ривас се водила као нестала од 24. јуна, када су снажни земљотреси погодили сјеверни део Венецуеле.

Њихов дом у држави Ла Гуаира потпуно се урушио, а вишедневни апели саиграча и родбине да се убрза потрага, нажалост, завршени су трагичним исходом, преноси Спортињо.

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Земљотрес

преминуо спортиста

Венецуела

погинуо мушкарац

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