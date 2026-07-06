Покољ у затвору: Ходник препун мртвих људи, узнемирујуће сцене из Шри Ланке

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 25 људи је погинуло у нередима и сукобима између двије групе осуђеника и припадника службе безбједности у затвору Негомбо у Шри Ланки, а око 100 особа је повријеђено, потврдила су два неименована локална полицијска извора.
Позивајући се на ове изворе, Ројтерс је пренио да су међу погинулима петорица припадника обезбјеђења и 20 затвореника, као и да је још најмање 100 људи повријеђено у сукобима.
Сцена
Појавио се снимак хапшења познате ријалити учеснице
Позивајући се на портал Ајланд, турска новинска агенција Анадолу пренела је да је влада Шри Ланке распоредила војнике да обуздају ситуацију, док је полиција током нереда у затвору Негомбо отворила ватру како би контролисала сукоб између затвореника и припадника затворског обезбјеђења.
Са појачаним обезбјеђењем, затворске власти спроводе истрагу како би утврдиле шта је изазвало сукоб у затвору Негомбо у којем казну служи 2.417 осуђеника, преноси Танјуг.
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