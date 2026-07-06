Logo

Покољ у затвору: Ходник препун мртвих људи, узнемирујуће сцене из Шри Ланке

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 13:53

Коментари:

0
Покољ у затвору: Ходник препун мртвих људи, узнемирујуће сцене из Шри Ланке
Фото: Unsplash

Најмање 25 људи је погинуло у нередима и сукобима између двије групе осуђеника и припадника службе безбједности у затвору Негомбо у Шри Ланки, а око 100 особа је повријеђено, потврдила су два неименована локална полицијска извора.

Позивајући се на ове изворе, Ројтерс је пренио да су међу погинулима петорица припадника обезбјеђења и 20 затвореника, као и да је још најмање 100 људи повријеђено у сукобима.

Лаура Пргомет

Сцена

Појавио се снимак хапшења познате ријалити учеснице

Позивајући се на портал Ајланд, турска новинска агенција Анадолу пренела је да је влада Шри Ланке распоредила војнике да обуздају ситуацију, док је полиција током нереда у затвору Негомбо отворила ватру како би контролисала сукоб између затвореника и припадника затворског обезбјеђења.

Са појачаним обезбјеђењем, затворске власти спроводе истрагу како би утврдиле шта је изазвало сукоб у затвору Негомбо у којем казну служи 2.417 осуђеника, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Затвор

Сукоб

повријеђени

Коментари (0)

Прочитајте више

Затвор

Регион

Младић слао дојаве о бомбама у школе: Све је признао, иде у затвор

52 мин

0
Хорор на пецању: Извукли ајкулу у чамац, она муњевито ујела дјечака

Свијет

Хорор на пецању: Извукли ајкулу у чамац, она муњевито ујела дјечака

1 ч

0
Лаура Пргомет

Сцена

Појавио се снимак хапшења познате ријалити учеснице

1 ч

0
Упућен јавни позив: Милиони за запошљавање у Српској

Економија

Упућен јавни позив: Милиони за запошљавање у Српској

1 ч

0

Више из рубрике

Хорор на пецању: Извукли ајкулу у чамац, она муњевито ујела дјечака

Свијет

Хорор на пецању: Извукли ајкулу у чамац, она муњевито ујела дјечака

1 ч

0
Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.

Свијет

Песков: Суверено право Кине да тестира пројектиле

1 ч

0
Хорор: Мајка убила сина (4), па му појела руку

Свијет

Хорор: Мајка убила сина (4), па му појела руку

1 ч

0
Човек држи иранску заставу док камион са ковчезима убијеног иранског врховног вође ајатолаха Алија Хамнеија и чланова његове породице пролази кроз ожалошћене током погребне поворке у Техерану, Иран, у понејдељак, 6. јула 2026.

Свијет

Трећи дан сахране Хамнеија: Моџтаба не присуствује церемонији

1 ч

0

  • Најновије

14

40

Члан предсједништва Демоса прешао у СПС

14

39

Добре вијести за пензионисане полицајце: Слиједи нови обрачун пензија

14

39

Задавио је каблом, па раскомадао: Приказани снимци убијене тиктокерке

14

36

Кућу од 116 квадрата на три дунума земље продаје за 36.000 КМ

14

29

Град Чапљина наградио студенте са по 1.000 КМ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима