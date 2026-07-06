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Младић слао дојаве о бомбама у школе: Све је признао, иде у затвор

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 13:48

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Затвор
Фото: АТВ

Младић који је крајем априла послао више лажних дојава о подметнутим бомбама у школама и вртићима у Хрватској признао је у потпуности кривицу и осуђен је на годину дана затвора.

Деветнаестогодишњак се нагодио с тужилаштвом, наводи хрватски портал Индекс.

УСКОК је против њега пред Жупанијским судом у Сплиту подигао оптужницу због кривичног д‌јела тероризма.

На терет му је стављено да је од 24. до 29. априла из Плоча, с циљем изазивања масовне панике и страха међу грађанима, мобилним телефоном приступио једном интернетском сервису.

Ту је користио рачун отворен на туђе име да би послао већи број мејлова на адресе разних хрватских институција и тијела.

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У тим је порукама изнио директне пријетње да ће активирати експлозивне направе у више вртића и образовних установа у Загребу, Задру, Опузену, Сплиту и Плочама.

Полицијске провјере које су услиједиле утврдиле су да су дојаве биле лажне, али је цијела ситуација изазвала огроман страх и узнемиреност.

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Тагови :

дојава о бомби

Школа

Хрватска

Затвор

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