Младић слао дојаве о бомбама у школе: Све је признао, иде у затвор

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Младић који је крајем априла послао више лажних дојава о подметнутим бомбама у школама и вртићима у Хрватској признао је у потпуности кривицу и осуђен је на годину дана затвора.
Деветнаестогодишњак се нагодио с тужилаштвом, наводи хрватски портал Индекс.
УСКОК је против њега пред Жупанијским судом у Сплиту подигао оптужницу због кривичног дјела тероризма.
На терет му је стављено да је од 24. до 29. априла из Плоча, с циљем изазивања масовне панике и страха међу грађанима, мобилним телефоном приступио једном интернетском сервису.
Ту је користио рачун отворен на туђе име да би послао већи број мејлова на адресе разних хрватских институција и тијела.
Свијет
Хорор на пецању: Извукли ајкулу у чамац, она муњевито ујела дјечака
У тим је порукама изнио директне пријетње да ће активирати експлозивне направе у више вртића и образовних установа у Загребу, Задру, Опузену, Сплиту и Плочама.
Полицијске провјере које су услиједиле утврдиле су да су дојаве биле лажне, али је цијела ситуација изазвала огроман страх и узнемиреност.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
3 ч0
Регион
1 д0
Регион
1 д0
Регион
1 д0
Најновије
14
40
14
39
14
39
14
36
14
29
Тренутно на програму