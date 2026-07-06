Масовна туча у БиХ, више повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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У тузланском насељу Слатина 1. јула дошло је до физичког сукоба више особа, у којем је пет учесника повријеђено, док је полицији предат и пиштољ који се доводи у везу с догађајем.
Полицији је око 17:50 сати пријављено да се у Улици Краљице Катарине више особа међусобно туче, те да једна од њих има пиштољ. На терен су упућене патроле Полицијске станице Центар, које су потврдиле наводе из пријаве и на мјесту догађаја затекле шест особа, три из Тузле и три из Брчког.
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Једна особа из Тузле ухапшена је због нарушавања јавног реда и мира, јер је, према наводима полиције, физички нападала двије особе и није поступила по наредбама полицијских службеника. Против ње ће бити покренут прекршајни поступак.
У сукобу је повријеђено пет особа. Медицинска помоћ указана им је у Служби хитне медицинске помоћи Дома здравља Тузла и Универзитетском клиничком центру Тузла.
Код једне особе констатоване су тешке тјелесне повреде на Одјељењу ортопедије, након чега је пуштена на кућно лијечење. Остали учесници задобили су лакше повреде или се љекари нису изјаснили о степену повреда.
Полиција је на мјесту догађаја пронашла и пиштољ, који је, према наводима из пријаве, био повезан с једним од учесника сукоба. Оружје је предато полицијским службеницима.
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О случају је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона. Истражиоци Одсјека криминалистичке полиције Полицијске управе Тузла обавили су увиђај и настављају рад на расвјетљавању свих околности догађаја.
Након документовања предмета, Кантоналном тужилаштву Тузланског кантона биће достављен одговарајући извјештај због сумње на кривично дјело тешка тјелесна повреда, док полиција наставља поступати и у дијелу који се односи на прекршаје учесника догађаја, преноси "РТВ Слон".
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