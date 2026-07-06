Logo

Масовна туча у БиХ, више повријеђених

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 10:49

Коментари:

0
Масовна туча у БиХ, више повријеђених
Фото: Pexels.com

У тузланском насељу Слатина 1. јула дошло је до физичког сукоба више особа, у којем је пет учесника повријеђено, док је полицији предат и пиштољ који се доводи у везу с догађајем.

Полицији је око 17:50 сати пријављено да се у Улици Краљице Катарине више особа међусобно туче, те да једна од њих има пиштољ. На терен су упућене патроле Полицијске станице Центар, које су потврдиле наводе из пријаве и на мјесту догађаја затекле шест особа, три из Тузле и три из Брчког.

Кобасице

Економија

Повлачи се популарна кобасица: Изазива озбиљне болести - отказују и бубрези

Једна особа из Тузле ухапшена је због нарушавања јавног реда и мира, јер је, према наводима полиције, физички нападала двије особе и није поступила по наредбама полицијских службеника. Против ње ће бити покренут прекршајни поступак.

У сукобу је повријеђено пет особа. Медицинска помоћ указана им је у Служби хитне медицинске помоћи Дома здравља Тузла и Универзитетском клиничком центру Тузла.

Код једне особе констатоване су тешке тјелесне повреде на Одјељењу ортопедије, након чега је пуштена на кућно лијечење. Остали учесници задобили су лакше повреде или се љекари нису изјаснили о степену повреда.

Полиција је на мјесту догађаја пронашла и пиштољ, који је, према наводима из пријаве, био повезан с једним од учесника сукоба. Оружје је предато полицијским службеницима.

илу-избори-23012026

БиХ

Данас истиче рок за подношење кандидатских листи

О случају је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона. Истражиоци Одсјека криминалистичке полиције Полицијске управе Тузла обавили су увиђај и настављају рад на расвјетљавању свих околности догађаја.

Након документовања предмета, Кантоналном тужилаштву Тузланског кантона биће достављен одговарајући извјештај због сумње на кривично дјело тешка тјелесна повреда, док полиција наставља поступати и у дијелу који се односи на прекршаје учесника догађаја, преноси "РТВ Слон".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Масовна туча

Туча

Коментари (0)

Више из рубрике

Полиција Републике Српске

Хроника

Ударио у ограду дворишта: Покушао да побјегне па избила туча

1 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Хроника

Троје ухапшених у Бањалуци због дроге

1 ч

0
Још један удес у БиХ: Више особа повријеђено у Дубравама

Хроника

Још један удес у БиХ: Више особа повријеђено у Дубравама

16 ч

0
Удес код Градачца

Хроника

Жесток судар пет аута у БиХ, повријеђене превозе на хирургију

17 ч

0

  • Најновије

11

50

ЕУФА жестоко ударила на ФИФА: Прешли сте црвену линију

11

44

Јаник Синер брутално загрмио: Оштро одговорио новинару

11

43

Гасили гријање и јели из посуда: Сви им се смијали, а сада су милионери

11

39

Тривић: Нећемо подржати Вукановића, како му може значити подршка пашчета

11

39

Србин стао у погрешну колону на граници са Хрватском, одмах кажњен

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима