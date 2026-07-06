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Троје ухапшених у Бањалуци због дроге

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 09:58

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Фото: Ron Lach/Pexels

Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука су током протеклог викенда са циљем спречавања злоупотребе опојних дрога прекршајно санкционисали три лица.

Полицијски службеници су 04. јула у Бањалуци ухапсили С.Ч. из Бањалуке јер је на јавном мјесту конзумирало импровизовану цигарету тзв. "џоинт" са садржајем зелене биљне материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу "марихуану" и одбило је да се подвргне испитивању на присуство опојних дрога у организму.

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"Због почињеног прекршаја из члана 220. Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ лишена су слободе лица В.Ј. и Б.К. оба из Бањалуке. Наведена лица су приликом контроле возила којим су управљала, одбила да се подвргну испитивању на присуство опојних дрога у организму", кажу у ПУ Бањалука.

О свему наведеном је обавијештен дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје.

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Тагови :

Бањалука

Дрога

хапшење

Полиција

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