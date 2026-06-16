Драма у ФБиХ због одбојке: Позвали инспекцију због кампова Хрватске

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Одбојкашки савез Федерације Босне и Херцеговине (ОСФБиХ) упозорио је надлежне институције и Хрватски одбојкашки савез на појаву нелегалних одбојкашких кампова који се организују на подручју Херцеговине без претходно прибављених сагласности и одобрења надлежних спортских органа у Босни и Херцеговини.
На сједници Управног одбора ОСФБиХ, одржаној 8. јуна 2026. године, разматрано је питање организовања спортских кампова од стране страних држављана који своје активности проводе на територији ентитета ФБиХ мимо процедура прописаних важећим законима и спортским правилницима.
Према информацијама којима располаже Одбојкашки савез ФБиХ, "одређене особе из Републике Хрватске најавиле су одржавање одбојкашких кампова на више локација у Херцеговини током љета 2026. године, уз наплату котизација учесницима. Посебно је евидентирана јавна објава Ивана Рајића о организацији кампова на подручју Херцеговине, при чему за наведене активности није затражена нити добијена сагласност Одбојкашког савеза Федерације БиХ".
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Управни одбор ОСФБиХ сматра "да овакве активности представљају озбиљан проблем за организовани одбојкашки систем у Федерацији БиХ, јер се проводе изван институционалног оквира, без надзора надлежних спортских тијела и без гаранција да су испуњени сви законски, сигурносни и стручни услови за рад са дјецом и младим спортистима".
Из Одбојкашког савеза Федерације БиХ наглашавају да подржава међународну сарадњу, размјену знања и ангажман стручњака из региона, али искључиво кроз транспарентне процедуре и уз поштивање прописа Босне и Херцеговине те надлежности домаћих спортских савеза.
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О наведеним активностима Одбојкашки савез ФБиХ је, како кажу, "информисао и надлежне инспекцијске органе Федерације БиХ ради утврђивања свих релевантних чињеница и евентуалног подузимања мјера из њихове надлежности".
Одбојкашки савез Федерације БиХ наставиће пратити ситуацију и подузимати активности с циљем заштите интегритета одбојкашког спорта, интереса клубова, спортских радника и младих одбојкаша и одбојкашица у Федерацији Босне и Херцеговине, наводе.
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