Потукли се фудбалер и боксер из БиХ

Аутор:АТВ
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У Широком Бријегу јучер је дошло до физичког сукоба између двојице познатих спортиста – Винка Задре, ВБФ првака у боксу, и Даниела Лукића, бившег фудбалера НК Широки Бријег.
Према информацијама којима располаже портал "Црна-Хроника", инцидент се догодио током јучерашњег дана, но околности које су довеле до сукоба за сада нису званично потврђене.
Градови и општине
Ново упозорење полиције грађанима: ОПРЕЗ
У јавности се појављују различите шпекулације о могућим разлозима инцидента, укључујући наводе да је повод сукоба била дјевојка једног од актера.
Случај је изазвао велику пажњу грађана Широког Бријега, а о догађају је упозната и надлежна полицијска станица која ће утврдити све околности инцидента.
Више информација очекује се накнадно.
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