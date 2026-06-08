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Потукли се фудбалер и боксер из БиХ

Аутор:

АТВ
08.06.2026 14:41

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Потукли се фудбалер и боксер из БиХ
Фото: Pexels.com

У Широком Бријегу јучер је дошло до физичког сукоба између двојице познатих спортиста – Винка Задре, ВБФ првака у боксу, и Даниела Лукића, бившег фудбалера НК Широки Бријег.

Према информацијама којима располаже портал "Црна-Хроника", инцидент се догодио током јучерашњег дана, но околности које су довеле до сукоба за сада нису званично потврђене.

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У јавности се појављују различите шпекулације о могућим разлозима инцидента, укључујући наводе да је повод сукоба била дјевојка једног од актера.

Случај је изазвао велику пажњу грађана Широког Бријега, а о догађају је упозната и надлежна полицијска станица која ће утврдити све околности инцидента.

Више информација очекује се накнадно.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Туча

Сукоб

Широки Бријег

Полиција

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