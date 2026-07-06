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"Мајкрософт" отпушта скоро 5.000 људи

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 19:25

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Амерички технолошки гигант "Мајкрософт"
Фото: Pexel/ Angel Bena

Амерички технолошки гигант "Мајкрософт" саопштио је да укида око 4.800 радних мјеста широм свијета, односно око 2,1 одсто своје глобалне радне снаге, у оквиру напора реструктурирања.

Компанија је потврдила смањење броја радних мјеста у интерној поруци запосленима, наводећи да овај потез долази у тренутку када се пословање прилагођава брзим промјенама у технолошкој индустрији.

Извршни потпредсједник и главни директор за људске ресурсе "Мајкрософта" Ејми Колман рекла је у поруци запосленима да се пословање компаније мијења усред брзе еволуције технологије и потражње купаца и да се организација мора у складу са тим прилагодити.

Она је нагласила да отпуштања нису директан резултат замјене радника вјештачком интелигенцијом.

"Мајкрософт" је саопштио да ће погођеним запосленима обезбједити пакете помоћи за тешке услове, здравствене бенефиције и помоћ при промјени каријере. Из компаније, такође, напомињу да је програм добровољног пензионисања, уведен раније ове године, помогао у смањењу обима отпуштања.

Најновије смањење радне снаге долази у тренутку када велике технолошке компаније настављају да улажу значајна средства у вјештачку интелигенцију, док истовремено настоје да контролишу трошкове и побољшају ефикасност.

Према годишњем извјештају, Мајкрософт је имао око 228.000 запослених са пуним радним временом широм свијета у јуну 2025. године, преноси Срна

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Тагови :

мајкрософт

отпуштање радника

Компанија

технологија

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