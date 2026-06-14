Рукометаши Барселоне освојили титулу шампиона Европе

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Рукометаши из Барселоне освојили су титулу шампиона Европе, пошто су данас у финалу завршног турнира у Келну савладали Берлин резултатом 37:34.
Каталонце су предводили Луис Фраде са седам и Алекс Гомез са шест голова, док су Блаж Јанц и Домен Макуц постигли по пет.
У екипи Берлина је Матијас Гидсел постигао осам, Ласе Андерсон и Тим Фрејхофер по седам, а Нилс Лихтелин шест голова.
У борби за треће мјесто Магдебург је савладао прошлогодишњег шампиона Алборг.
Барселона је 13. пут освојили титулу шампиона Европе.
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