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Рукометаши Барселоне освојили титулу шампиона Европе

14.06.2026 21:39

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Lopta, rukomet
Фото: Pixabay

Рукометаши из Барселоне освојили су титулу шампиона Европе, пошто су данас у финалу завршног турнира у Келну савладали Берлин резултатом 37:34.

Каталонце су предводили Луис Фраде са седам и Алекс Гомез са шест голова, док су Блаж Јанц и Домен Макуц постигли по пет.

У екипи Берлина је Матијас Гидсел постигао осам, Ласе Андерсон и Тим Фрејхофер по седам, а Нилс Лихтелин шест голова.

У борби за треће мјесто Магдебург је савладао прошлогодишњег шампиона Алборг.

Барселона је 13. пут освојили титулу шампиона Европе.

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Тагови :

рукомет

Барселона

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