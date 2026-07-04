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Бањалучки ватрогасци ловили змију усред ноћи

Аутор:

Стеван Лулић
04.07.2026 21:41

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Бањалучки ватрогасци ловили змију усред ноћи
Фото: Фејсбук

Бањалучки ватрогасци имали су пуне руке посла у петак, 3. јуна, а једна од занимљивијих интервенција догодила се када су ''ловили'' змију.

Оно што је још занимљивије да се случај одиграо свега сат и по прије поноћи.

"Техничка интервенција - хватање змије, 22:24 сати у Улици Мословачка", навели су из Ватрогасне бригаде Бањалука.

Осим тога, имали су и других интервенција, а неке су се односиле на обезбјеђење поводом прославе првог вијека ФК Борац.

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"Обезбјеђење прославе 100 година ФК Борац (23:17 х)...код Центрума, Лазарево. Обезбјеђење ватромета (23:22 х)... Обилићево,парк П.Кочић и кружни ток рекет", навели су ватрогасци.

У Бањалуци је у петк било и пожара, па су морали и због тога да интервенишу.

"Пожар-смеће (23:50 х)... ул.Иве Лоле Рибара. Пожар-стан (23:52 х)... ул. Драгише Васића. Пожар - контејнер (00:52 х)... ул. Косовке дјевојке", објаснили су ватрогасци на својој Фејсбук страници.

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Тагови :

Ватрогасци

Ватрогасци Бањалука

Бањалука

Змија

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