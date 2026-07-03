Одборници дали зелено свјетло модернизацији топловодне мреже

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Скупштина града Бањалука усвојила је на данашњем засједању Приједлог одлуке о задужењу Града код Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) у износу од 9, 8 милиона КМ, која су намијењена за хитну реконструкцију и модернизацију дотрајале топловодне мреже.
Овом одлуком створени су предуслови да наредна гријна сезона за грађане Бањалуке буде уреднија и стабилнија.
Шеф Клуба одборника СНСД-а у Скупштини града Драган Лукач, нагласио је да је крајње вријеме да се системски ријеши проблем гријања, с обзиром на то да градска инфраструктура годинама вапи за инвестицијама.
"Обавеза Града јесте да одржава топловодну мрежу, то није обавеза ни старе Топлане ни Еко топлане. Знамо да се уназад годинама није улагало ништа у мрежу и такође да је топловодна мрежа у врло лошем стању. Зато сваке године имамо примједбе грађана да имају лоше гријање. У ту мрежу мора да се улаже, она је стара и преко 40 година", јасан је Лукач.
Предсједник Скупштина града Љубо Нинковић, потврдио је подршку кредиту од 9, 8 милиона КМ и поручио да је лопта сада у дворишту администрације Драшка Станивуковића.
Тенис
Ђоковић у осмини финала: Француз га намучио, али Србин је ипак класа
"Створили смо услове да наредна гријна сезона буде уредна и да топловодна мрежа буде у добром стању. Сада Градска управа треба да засуче рукаве и ради на овом пољу", поручио је Нинковић.
Ипак, све тачке нису добиле зелено свјетло скупштинске већине. Највећу пажњу привукао је одбијени приједлог градоначелника Драшка Станивуковића који се тицао енормног повећања комуналних такси за кладионице на 25.000 КМ.
Нинковић истиче да је предложена мјера одбијена јер се иза ње крију другачији мотиви од оних који се представљају јавности.
"Сматрали смо да је то популистичка прича. Та се тема годинама провлачи и увијек се наводе исти разлози неслагања, чему се Станивуковић опире. Цијела идеја приједлога о повећању такси на 25.000 КМ је у циљу пуњења градског буџета, а не у циљу заштите омладине како се то пласира", рекао је предсједник локалног парламента.
Данашњим засједањем затворен је предвиђени дио рада за овај период, те Скупштина града Бањалука званично одлази на љетну паузу која ће трајати све до октобра. Ипак, како је напоменуто, у случају потребе и хитних питања, постоји отворена могућност сазивања ванредне сједнице.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
2 ч0
Србија
2 ч0
Тенис
2 ч0
Сцена
2 ч1
Бања Лука
8 ч1
Бања Лука
9 ч0
Бања Лука
12 ч0
Бања Лука
13 ч0
Најновије
20
37
20
36
20
23
20
18
20
13
Тренутно на програму