Сода бикарбона и паста за зубе: Смјеса која ће вам олакшати чишћење

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Данас се све чешће траже ефикасна и природна средства за чишћење.
Један од трикова који је привукао пажњу јесте комбинација соде бикарбоне и пасте за зубе. Ова мјешавина се, према савјету који се дијели у пракси одржавања дома, користи као помоћно средство за чишћење тврдокорних мрља и враћање сјаја стакленим површинама.
Сцена
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Спој соде бикарбоне и пасте за зубе посебно је ефикасан када је ријеч о чишћењу стакла, укључујући и туш кабине које често губе сјај због наслага воде и прљавштине. Кључ ове методе је у комбинацији благог абразивног дејства соде бикарбоне и чистачких својстава пасте за зубе, што омогућава лакше уклањање нечистоћа које су се временом наталожиле.
Ова мјешавина је посебно корисна за:
Сода бикарбона је посебно корисна у кућним рутинама чишћења, пише Cronista.
Идеално је мијешати оба састојка док се не добије уједначена паста. Густина се може подешавати додавањем или смањењем воде.
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Кораци за употребу ове мјешавине:
Препорука је да се увијек користе рукавице и заштитна опрема током чишћења, као и да се мјешавина држи даље од лица.
(Блиц)
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