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Сода бикарбона и паста за зубе: Смјеса која ће вам олакшати чишћење

03.07.2026 18:25

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Сода бикарбона и паста за зубе: Смјеса која ће вам олакшати чишћење
Фото: Karolina Grabowska/Pexels

Данас се све чешће траже ефикасна и природна средства за чишћење.

Један од трикова који је привукао пажњу јесте комбинација соде бикарбоне и пасте за зубе. Ова мјешавина се, према савјету који се дијели у пракси одржавања дома, користи као помоћно средство за чишћење тврдокорних мрља и враћање сјаја стакленим површинама.

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Спој соде бикарбоне и пасте за зубе посебно је ефикасан када је ријеч о чишћењу стакла, укључујући и туш кабине које често губе сјај због наслага воде и прљавштине. Кључ ове методе је у комбинацији благог абразивног дејства соде бикарбоне и чистачких својстава пасте за зубе, што омогућава лакше уклањање нечистоћа које су се временом наталожиле.

Ова мјешавина је посебно корисна за:

  • Уклањање мрља и залијепљене прљавштине са стакла
  • Чишћење отисака прстију и трагова
  • Лакше уклањање масних наслага
  • Враћање сјаја
  • Чишћење мањих стаклених предмета, попут тегли или стаклених плоча столова

Сода бикарбона је посебно корисна у кућним рутинама чишћења, пише Cronista.

Како припремити мјешавину соде бикарбоне и пасте за зубе?

  • Помијешати једну кашику соде бикарбоне
  • Додати малу количину пасте, по могућству бијеле

Идеално је мијешати оба састојка док се не добије уједначена паста. Густина се може подешавати додавањем или смањењем воде.

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Како користити мјешавину соде бикарбоне и пасте за зубе?

Кораци за употребу ове мјешавине:

  • Нанијети малу количину на меки сунђер
  • Трљати стакло кружним покретима
  • Оставити да дјелује један до два минута
  • Уклонити вишак влажном крпом
  • Осушити површину крпом од микровлакана

Препорука је да се увијек користе рукавице и заштитна опрема током чишћења, као и да се мјешавина држи даље од лица.

(Блиц)

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Тагови :

чишћење

сода бикарбона

паста за зубе

трикови

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