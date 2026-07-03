Како за 10 секунди извући горчину из краставаца

Аутор:АТВ редакција
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Када направимо салату од краставаца, сједнемо да једемо и осјетимо горак укус - цијели оброк је већ покварен.
Одсјечете врх краставца, протрљате га у круг око пресјека десетак секунди и појави се бијела пјена. Та пјена је горчина из краставаца која излази напоље, и управо је прескачете сваки пут кад салата испадне нејестива. Већина вас тај врх баци у ђубре, а он је једини алат који вам треба.
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Горак дио није распоређен равномјерно. Највише је концентрисан у оних 2 до 3 центиметра код петељке, тамо гдје је краставац био спојен са биљком. Зато се исплати одсјећи тај крај и њиме трљати, јер ту има највише материје која прави горчину. Кад протрљате, та материја се скупља у белу пјену коју једноставно исперете.
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Горак укус долази од једињења које се зове кукурбитацин. Краставац га прави више кад му је било тешко док је растао, на примјер по суши или великим врућинама у јулу. Зато баш љетни краставци са пијаце умију да буду горки, иако изгледају савршено зелено. Кукурбитацин је концентрисан тик испод коре и код петељке, па се отуд и вади.
Већина вас гули краставац од петељке ка другом крају, дугим потезима. Тиме развлачите горки сок из најгорег дијела по цијелој површини. Љуштите обрнуто, од врха ка петељки, и прво баците дио код петељке. Ситница, а разлика у укусу се осјети одмах кад пробате прву кришку.
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Кад нарежете краставац за шопску салату, поспите га са пола кашичице соли и оставите 15 минута. Со извуче вишак воде, а заједно са том водом изађе и дио горких материја. Оциједите течност прије него што додате парадајз и сир. Салата тако не буде ни горка ни водњикава, што је чест проблем лети кад краставац пусти много сока.
Највећи проблем није јако горак краставац, њега одмах осјетите и баците. Проблем је онај благо горак, који прође кроз салату и поквари цијели тањир таман кад сједнете да једете. Зато узмите у навику да одсјечете врх и протрљате га сваки пут, чак и кад мислите да је краставац у реду. Десет секунди вас штити од цијеле покварене шопске салате.
Одсјеците крај код петељке и трљајте га у круг око пресјека 10 секунди док се не појави бијела пјена. Исперите, огулите од врха ка петељки, па нарежите. За салату посолите и оставите 15 минута, затим оциједите.
(СуперЖена)
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