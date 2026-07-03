Вјежбање током великих врућина: Како правилно одрадити тренинг?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Дуги дани и сунце идеални су за тренинг на отвореном. Међутим, врућина и топлотни талас носе ризик од прегријавања.
Према препорукама стручњака Америцан Цоллеге оф Спортс Медицине и Натионал Атхлетиц Траинерс’ Ассоциатион, већина проблема повезаних с врућином може се спријечити правилним планирањем тренинга, хидратацијом и слушањем властитог тијела.
Наука и технологија
Може да дише под водом 3 сата: Направљено ронилачко одјело за киборг бубе
Већина људи размишља о води тек када осјети жеђ. Међутим, стручњаци упозоравају да је жеђ већ знак да сте дјелимично дехидрирали.
Ако планирате тренинг на отвореном, почните уносити довољно течности неколико сати раније. Вода је често сасвим довољна за краће тренинге, док код дужих или интензивнијих активности, посебно када се обилно знојите, има смисла надокнадити и електролите.
Највећи топлотни стрес јавља се између 10 и 17 сати. Ако имате могућност бирати, помјерите тренинг прије посла или након заласка сунца. Разлика од свега неколико степени може значајно смањити оптерећење организма.
Високе температуре нису вријеме за доказивање.
Ако примијетите да вам је пулс виши него иначе или да се умарате много раније, смањите темпо. Тијело троши додатну енергију само како би одржало нормалну температуру, па ће исти тренинг бити захтјевнији него у прољеће или јесен.
Друштво
Овим хороскопским знаковима је суђено велико богатство: Не могу да побјегну, чак и да то желе
Памучна мајица која задржава влагу можда дјелује угодно када је обучете, али током тренинга може додатно отежати хлађење организма. Лагани технички материјали који одводе зној помажу тијелу да ефикасније регулише температуру.
Једна од најчешћих грешака током љета јесте прескакање пауза за воду. Код тренинга који траје дуже од сат времена или укључује висок интензитет, стручњаци препоручују редован унос течности током активности, а не тек на крају.
Тамни асфалт може бити знатно топлији од температуре зрака. Ако можете бирати, одлучите се за парк, шумску стазу или травнату површину. Не само да ће вам бити угодније него ћете смањити додатно загријавање тијела.
То нису знакови да требате бити “ментално јачи”, него јасна порука организма да одмах прекинете тренинг, потражите хлад и расхладите тијело. Игнорисање ових симптома може довести до озбиљних компликација.
Занимљивости
Најјефтиније дестинације за љетовање у јулу: Ево гдје ћете потрошити најмање новца
Ако сте тек почели тренирати или се враћате након паузе, немојте очекивати да ће организам одмах поднијети високе температуре. Спортски стручњаци истичу да је за прилагодбу на топлину потребно неколико дана до двије седмице, због чега тренинге треба постепено продужавати и појачавати.
Постоје дани када су температура и влага толико високе да тренинг на отвореном једноставно нема смисла. То није одустајање од циља, него паметна одлука. Климатизирана теретана, краћа кућна рутина или дан активног одмора често су бољи избор од форсирања организма по екстремним временским условима.
Постоји увјерење да је “најбољи тренинг онај који највише боли”. Спортска медицина већ годинама показује супротно. Континуитет ћете постићи само ако тијелу дате услове да се опорави и прилагоди.
Друштво
Какво нас вријеме очекује у наредним данима?
Зато љетни тренинг без ризика не значи мање посвећености, него више разумијевања властитог организма. Некада ће то значити да устанете сат раније како бисте трчали по свјежијем ваздуху. Некада да успорите темпо или потпуно промијените план. Јер циљ није преживјети тренинг, него остати довољно здрави да му се вратите и сутра, пише Љепота и здравље.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
18 ч1
Здравље
21 ч0
Здравље
23 ч0
Здравље
1 д0
Најновије
16
11
16
05
16
00
15
58
15
45
Тренутно на програму