Промовисана књига Милана Љепојевића "Пут самоопредјељења"

Аутор:АТВ редакција
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У Бањалуци је данас промовисана књига "Пут самоопредјељења", аутора Милана Љепојевића.
На промоцији су учествовали професор Саша Мићин, шеф Клуба осталих у Вијећу народа Републике Српске Франц Шошња и аутор књиге.
Промоција је одржана у Вијећници Банског двора.
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