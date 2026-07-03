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Промовисана књига Милана Љепојевића "Пут самоопредјељења"

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 11:20

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Промовисана књига Милана Љепојевића "Пут самоопредјељења"
Фото: ATV

У Бањалуци је данас промовисана књига "Пут самоопредјељења", аутора Милана Љепојевића.

Промовисана књига "Пут самоопредјељења"
Промовисана књига "Пут самоопредјељења"

На промоцији су учествовали професор Саша Мићин, шеф Клуба осталих у Вијећу народа Републике Српске Франц Шошња и аутор књиге.

Промовисана књига "Пут самоопредјељења"
Промовисана књига "Пут самоопредјељења"

Промоција је одржана у Вијећници Банског двора.

Промовисана књига "Пут самоопредјељења"
Промовисана књига "Пут самоопредјељења"

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Таг :

Пут самоопредјељења

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