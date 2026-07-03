Нова банка упозорава клијенте: Покушај преваре путем лажних СМС порука!

Аутор:АТВ редакција
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Нова банка АД Бања Лука обавјештава кориснике да је забиљежен покушај преваре путем тзв. смишинг порука, односно лажних СМС порука.
Поменуте поруке изгледају као да су послате у име Банке, а којима преваранти покушавају да наведу примаоца да открије осјетљиве податке, укључујући личне податке, податке о рачунима и платним картицама
"Напомињемо да Нова банка никада неће тражити од корисника да путем e-maila, СМС-а, Vibera, WhatsAppa, Facebooka или других online канала комуникације достављају повјерљиве податке о рачунима и платним картицама", поручују из Нове банке АД Бањалука.
Како наводе, тренутно су у оптицају лажне СМС поруке које визуелно имитирају званичне поруке Банке, а у којима се од корисника тражи да кликну на линк или да унесу своје податке путем лажних формулара.
Из банке апелују на грађане да уколико примијете сумњиву поруку, да:
- је не отварају
- не кликћу на линкове у поруци,
- и да је одмах обришу.
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