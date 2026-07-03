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Нова банка упозорава клијенте: Покушај преваре путем лажних СМС порука!

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 09:54

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Нова банка упозорава на лажне поруке
Фото: Nova banka/AI ilustracija

Нова банка АД Бања Лука обавјештава кориснике да је забиљежен покушај преваре путем тзв. смишинг порука, односно лажних СМС порука.

Поменуте поруке изгледају као да су послате у име Банке, а којима преваранти покушавају да наведу примаоца да открије осјетљиве податке, укључујући личне податке, податке о рачунима и платним картицама

"Напомињемо да Нова банка никада неће тражити од корисника да путем e-maila, СМС-а, Vibera, WhatsAppa, Facebooka или других online канала комуникације достављају повјерљиве податке о рачунима и платним картицама", поручују из Нове банке АД Бањалука.

Како наводе, тренутно су у оптицају лажне СМС поруке које визуелно имитирају званичне поруке Банке, а у којима се од корисника тражи да кликну на линк или да унесу своје податке путем лажних формулара.

Из банке апелују на грађане да уколико примијете сумњиву поруку, да:

- је не отварају

- не кликћу на линкове у поруци,

- и да је одмах обришу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Нова банка АД Бања Лука

Бањалука

СМС превара

лични подаци

Упозорење

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