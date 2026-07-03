Српска богатија за 29 беба

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 29 беба, од којих 14 дјевојчица и 15 дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у Бањалуци - 11, затим у Добоју пет, по три бебе у Фочи и Бијељини, по двије у Приједору и Требињу, те по једна беба у Невесињу, Градишци, Источном Сарајеву.
У Бањалуци је рођено пет дјевојчица и шест дјечака, у Добоју четири дјевојчице и дјечак, Фочи дјевојчица и два дјечака, Бијељини дјевојчица и два дјечака, Приједору и Требињу по једна дјевојчица и дјечак, Источном Сарајеву дјевојчица, Невесињу и Градишци по један дјечак.
У Зворнику у протекла 24 часа није било порођаја.
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