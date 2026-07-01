Ручак који треба избјегавати током великих врућина: Срби га радо бирају баш тада

Аутор:АТВ редакција
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Током топлотног таласа погрешан избор хране може да ради против нас, а управо тада већина Срба свјесно бира ручак који нам може додатно отежати ионако тешке љетне дане.
Масна свињетина са роштиља, ледено пиво и хладна лубеница послије оброка дјелују као освјежење, али исхрана током врућина ту прави највећу грешку.
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Док ви мислите да угађате себи, желудац води прави рат. Крв одлази у стомак да свари тешко месо, умјесто да хлади тијело. Срце почиње да пумпа као лудо. Љекари из болница Сахјадри упозоравају да тешки оброци на тропским температурама буквално грију организам изнутра.
Тијело на +38 већ ради прековремено само да би вас одржало на 37 степени. Убаците шницлу од 300 грама и варење успори, а стомак се надује. Тешка храна ствара додатну унутрашњу топлоту, па умјесто да се расхладите, ви се кувате изнутра. Отуд умор послије ручка, горушица и осјећај да вам је врелина удвостручена.
Масно и пржено разграђује се спорије, понекад и неколико сати. Ту спада класичан српски љетни јеловник: свињски врат, пљескавице, чипс уз пиво и готова индустријска јела пуна конзерванса. Што дуже храна стоји у стомаку, то више топлоте ваш систем производи. Замијените један масан оброк хладном салатом са интегралним хљебом и разлика се осети за сат времена.
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Најгори избор је комбинација масног црвеног меса, соли и алкохола на празном стомаку. Такав ручак убрзава губитак течности, подиже тјелесну температуру и оптерећује срце баш кад му је најтеже.
Ледено пиво на врућини није освјежење, већ диуретик који вас исушује брже него што мислите. Алкохол тјера бубреге да избацују воду и ремети тијелу способност да регулише температуру, па стиже вртоглавица. Со ради сличну штету. Кисела зимница, слане грицкалице и индустријски производи појачавају жеђ и вежу воду, па се јавља надутост.
Кофеин добија лошију репутацију него што заслужује. Према студији објављеној у часопису „ПЛОС ОНЕ“, истраживање о утицају кафе на равнотежу течности показује да умјерене количине кафе не изазивају дехидратацију код редовних конзумената. Проблем настаје кад попијете пет јаких кафа и ниједну чашу воде. Три шољице дневно нису опасне, прекомеран унос уз нервозу и несаницу на врућини јесте, преноси Крстарица.
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Лаган и хидрирајући оброк не значи досадан тањир. Тијело лети тражи воду, лаке протеине и хладне намирнице које не праве додатну топлоту.
Лубеница, наранџе и друго воће богато водо
Сочиво, пасуљ и махунарке умјесто велике порције црвеног меса
Јела на бази јогурта и кисела млека која смирују варење
Вода са кришком лимуна или кокосова вода враћају електролите боље од било ког газираног сока. Заслађена пића дигну енергију на пет минута, па вас оборе у још већи умор и жеђ.
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Ако имате проблем са притиском, бубрезима или штитном жлездом, проверите са својим љекаром како да исхрана током врућина буде прилагођена вама. А сад искрено, које од ових јела ви не бисте избацили са стола ни по +40 степени?
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